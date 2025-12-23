Ученые нашли в Индии гигантский древний лабиринт: имеет тайну. Фото

В Индии археологи нашли новый круглый лабиринт. Он спрятался среди травянистых полей региона Боромани в округе Солапур. Структура состоит из 15 кругов и является крупнейшим подобным объектом, обнаруженным в стране на сегодняшний день.

Как пишет Times of India, лабиринт заметил археолог Сачин Патил из Декканского колледжа в Пуне. Его открытие проливает новый свет на древние торговые связи между поселком Тер в Дхарашиве и Римом, которые действовали почти 2000 лет назад.

Находка привлекла международное внимание и будет подробно описана в 2026 году в журнале Caerdroia. Журнал, посвященный лабиринтам, издается в Великобритании.

До этой недели самый большой зафиксированный круглый лабиринт в Индии имел 11 кругов. Эта новая находка, размером 15,24 х 15,24 метра, имеет 15 кругов. Хотя 17-метровый квадратный лабиринт в Гедимеду, штат Тамил Наду, имеет рекорд по наибольшей общей площади, открытие в Солапуре теперь является вторым по площади и самым большим круглым объектом такого типа.

Джефф Савард, редактор Caerdroia и известный исследователь лабиринтов, сказал: "Этот лабиринт принадлежит к классической семье, но добавление спирали в центре является особенностью, очень специфической для Индии, которую часто называют "чакравьюх". Это, безусловно, самый большой лабиринт, созданный из камней в Индии, с таким количеством круговых маршрутов".

Археолог Патил, который открыл объект, отметил, что эти лабиринты, вероятно, выполняли роль навигационных маркеров для римских торговцев, которые путешествовали по западному побережью Махараштры на северо-восток и в другие части Индии. "Эти торговцы обменивали золото, вино и декоративные драгоценные камни на специи, шелк и индиго", – добавил он.

По мнению П.Д. Сабале, руководителя отдела археологии в Декканском колледже, это открытие укрепило исторические представления. "Регион, состоящий из Колхапура, Карада и Тера, был важным центром для внешней торговли. Предыдущие раскопки в Брамхапуре в 1945 году дали статую греко-римского бога моря Посейдона и полированное бронзовое зеркало. Присутствие лабиринтов по всей территории Сангли, Сатары и Солапура свидетельствует о том, что этот весь пояс был оживленным торговым маршрутом – или "шелковым путем" – для греко-римских торговцев", – сказал он.

Древнюю структуру впервые заметили члены Кола охраны природы, работающего в заповеднике травянистых саванн Боромани. Команда, в состав которой входили Паппу Джамадар, Нитин Анвекар, Дхананджай Какаде, Бхарат Чхеда, Адитья Жингаде и Сачин Савант, заметила каменную формацию во время мониторинга популяций большого индийского бугая и волков. Они задокументировали место и известили археолога Сачина Патила.

При осмотре места 17 декабря Патил подтвердил значимость структуры. Построенный из маленьких каменных блоков, лабиринт имеет отчетливое скопление почвы – примерно 4 сантиметра глубиной – между своими кольцами, что указывает на то, что структура оставалась нетронутой на протяжении веков. Патил также отметил, что дизайн напоминает лабиринт, изображенный на критских монетах (римская валюта, использовавшаяся между 1-м и 3-м веками).

Патил оценил возраст структуры в более 2000 лет "Похожие 11-кольцевые структуры меньших размеров были зафиксированы в округах Сангли, Сатара и Колхапур. Они были созданы в горных, волнистых регионах вдоль основных торговых путей династии Сатавхана", – добавил он.

