Изменит представление историков: в Афганистане нашли ранее неизвестный город. Фото

На востоке Афганистана археологи идентифицировали ранее неизвестный объект, которому более 2500 лет. Об открытии сообщили представители управления информации и культуры провинции Лагман. Памятник задокументировали в районе Алигар, в долине Сав, вблизи села Ситун.

Первые оценки свидетельствуют, что комплекс датируется примерно 1000–500 годами до нашей эры, то есть относится к раннему железному веку. Это период, о котором сохранилось немного материальных свидетельств, что делает находку особенно ценной для науки, сообщает Arkeonews.

Провинция Лагман занимает стратегическое географическое положение, соединяя Кабульскую долину с восточными районами Афганистана и регионом Инда. В период около 1000 года до нашей эры эта территория играла ключевую роль в миграциях, торговле и культурном обмене.

Во время предыдущих полевых исследований археологи зафиксировали тщательно построенные каменные лестницы, а также до двенадцати помещений, вырезанных непосредственно в скальном склоне. Они являются частью продуманного архитектурного комплекса.

Кроме этого, на территории обнаружены другие следы застройки, указывающие на длительное и системное использование места. Такая концентрация скальной архитектуры обычно свидетельствует либо о постоянном проживании людей, либо о важной ритуальной или культовой функции объекта.

Среди артефактов археологи нашли керамический сосуд, предположительно предназначенный для хранения или употребления жидкости. Хотя на первый взгляд находка кажется скромной, именно такие предметы повседневного обихода чрезвычайно важны для реконструкции жизни древних сообществ.

Подобные вещи помогают определить, был ли объект жилым поселением, религиозным центром или совмещал обе функции. Они также позволяют оценить уровень ремесел, бытовые привычки и степень оседлости населения.

Исторические и археологические данные свидетельствуют, что в то время здесь проживали ранние ираноязычные сообщества, которые впоследствии вошли в состав больших политических образований, в частности Ахеменидов в VI веке до нашей эры. Плодородные долины и речные системы Лагмана создавали благоприятные условия для земледелия, сезонных поселений и формирования малых центров населения задолго до появления классических городов.

Сейчас памятник находится на начальном этапе изучения. Полноценные археологические раскопки еще не проводились, и специалисты подчеркивают необходимость дальнейших исследований для точной датировки и культурной атрибуции.

В управлении культуры считают, что открытие может существенно углубить понимание древних моделей заселения Лагмана и его роли в истории региона. За последние годы здесь было обнаружено и зарегистрировано несколько исторических памятников, что подтверждает археологическое богатство провинции.

В перспективе комплекс в Алигаре может стать редким материальным свидетельством повседневной жизни, архитектурных традиций и социальной организации населения восточного Афганистана более двух тысяч лет назад.

