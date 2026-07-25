Ученые нашли личинки комаров на глубине 250 метров: от кого они там прячутся. Фото, видео

В Восточной Африке обитают комары-корерты из семейства хирономид. На вид это обычные насекомые, а вот их личинки уже не такие привычные – они полупрозрачные, поэтому их называют "стеклянными". Раньше считалось, что это единственная особенность семейства хирономид. Однако недавно исследователи зафиксировали, что на озере Малави личинки комаров-коретр опускаются на глубину более 250 метров. Ученые, изучающие насекомых, считают это чем-то неслыханным.

Видео дня

Тем не менее исследователи сняли это на видео (смотрите ниже) и опубликовали свое открытие в авторитетном журнале Science. Ученые уверены, что личинки спускаются на дно Малави, чтобы спрятаться от рыб, но их исследование касается только указанного африканского озера – поэтому предположение исследователей пока что является лишь гипотезой.

О каких насекомых речь

Коретра – род комаров семейства хирономид. Это комары длиной 6 - 10 мм, с длинными ножками и коротким хоботком. Их личинки полупрозрачные, с веретенообразным телом.

В современных книгах о насекомых отмечается, что личинки коретры, как и подавляющее большинство других личинок комаров, "обычно обитают в толще воды, но на дно не опускаются". Личинки коретры обитают в больших глубоких озерах, небольших болотных и торфяных или богатых гумусом и илом водоемах, а также в лужах, где "держатся исключительно в средних слоях воды, неподвижно вися в толще в горизонтальном положении".

Такое поведение объясняют тем, что эти личинки являются хищниками – вися в воде, они охотятся на других мелких планктонных членистоногих и личинок.

Плавучесть у личинок регулируется воздушными мешками – двумя специальными пузырьками (заполненными воздухом расширениями трахей), которые вместе с глазами являются единственной непрозрачной частью тела.

Личинки коретры хорошо известны аквариумистам, так как используются в качестве живого корма для аквариумных рыб.

Суть открытия

Ранее ученые считали, что насекомые не обитают на глубине из-за того, что их дыхательные органы не выдерживают высокого давления. Но новое исследование показывает, что насекомые могут развивать приспособления для глубоководных погружений, если это позволяет им эффективно избегать хищников.

Ученые были уверены: личинок комаров не может быть на достаточно большой глубине из-за особенностей строения их дыхательной системы. У них кислород поступает в органы через специальную систему трубочек, заполненных воздухом, и на глубине такие структуры могут сжиматься и разрушаться под действием давления.

Именно этим объяснялось отсутствие водных насекомых в открытых морских водах.

Как было сделано открытие

Озеро Малави считается одним из самых глубоких в мире. Собственно, ученые там изучали планктон и заметили личинки комаров совершенно случайно. Просто никто не ожидал увидеть личинку комара на глубине около 200 метров.

Ученые знали, что эти насекомые получают кислород непосредственно через поверхность тела, а их трахеи не участвуют в дыхании, а вместо этого превратились в две пары замкнутых воздушных мешков, которые работают как органы плавучести.

Исследовать, на какую глубину способны мигрировать эти личинки, взялась группа ученых из Канады, Малави и Соединенного Королевства.

Что выяснили ученые

Поскольку воздушные мешки личинок коретра отражают звуковые волны, для отслеживания их миграций ученые установили в озере гидроакустические датчики. Выяснилось, что днём насекомые опускались на глубину около 214 метров, а максимальная зафиксированная глубина погружения составляла 258,6 метра.

На этих глубинах вода почти не содержит кислорода, поэтому там практически нет рыб. Личинки же могут обходиться без кислорода около десяти часов, используя анаэробный обмен веществ.

Чтобы проверить, какое максимальное давление способны выдержать эти насекомые, исследователи помещали личинок в барокамеру и постепенно повышали давление. Выяснилось, что устойчивость воздушных мешков зависела от стадии развития насекомых. У самых молодых личинок они разрушались при давлении, эквивалентном глубине 242 метра, у самых взрослых – 463 метра.

Чем это интересно

Хотя авторы не скрывают, что ограничились лабораторными и полевыми исследованиями в пределах озера Малави, они отмечают, что этот африканский водоем и жизнь в нем не являются уникальными.

Так, глубина Чёрного моря и наличие там бескислородного слоя на глубинах 125–200 метров также делают его потенциально пригодным для заселения коретрами, если смогут приспособиться для жизни в соленой воде.

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