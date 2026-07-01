Новый для науки вид: в 25-метровом тоннеле в Греции обнаружили неизвестное существо

В ходе недавней экспедиции группа исследователей спустилась в искусственный 25-метровый тоннель на склонах горы Вигла, расположенной на небольшом греческом острове Кастеллоризо. На стенах и нависающих поверхностях темного подземного сооружения ученые обнаружили множество неопознанных существ.

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Детальный морфологический анализ и ДНК-тестирование пойманных образцов подтвердили, что ученые встретили абсолютно новый для науки вид пещерных сверчков. Об этом сообщает BBC Wildlife.

Сверчка назвали в честь демона

Новое существо получило официальное название Dolichopoda balrogi. Биологи дали ему такое имя в честь Балрога – подземного огненного демона из культового романа Джона Толкина "Властелин колец".

Ученых заинтересовал внешний вид и особенности насекомого. Dolichopoda balrogi имеет коричневое тело и очень длинные изогнутые ноги. Именно такое строение конечностей позволяет ему намертво цепляться за вертикальные стены тоннеля.

В отличие от своего кинематографического и литературного тезки с огненными кнутами, реальный сверчок абсолютно безвреден для человека. Однако он не менее впечатляет своей способностью виртуозно выживать и ориентироваться в абсолютной темноте.

Богатое наследие крошечного острова

Остров Кастеллоризо, имеющий размеры всего 6 км в длину и 3 км в ширину, давно привлекает внимание биологов. Он известен своими редкими беспозвоночными: здесь обитают уникальные виды скорпионов, жуков, изоподов и кузнечиков.

Изучение "демонического" сверчка было подробно описано в научном журнале Journal of Orthoptera Research. Род Dolichopoda, к которому относится находка, широко распространен в Южной Европе и Восточном Средиземноморье. Все его представители идеально приспособлены к темным и влажным подземным экосистемам.

Благодаря этому открытию общее число известных науке видов сверчков увеличилось до 68, причем 51 из них обитает именно на территории Греции.

Напомним, в Днепропетровской области наблюдается сезонное развитие и массовое распространение перелетной сарачни. Есть высокая вероятность того, что эти вредители попадут на территорию Харьковской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2025 году в Украине тоже было нашествие саранчи – вредителей, которые распространялись с востока и юга, видели в разных уголках страны. В частности, крупное насекомое размером с кулак заметили и в Одессе.

Саранча, которая тогда обрушилась на поля Украины, была перелетной, а не египетской, и не является экзотической для нашей страны. Подобные нашествия случались и раньше, а нынешнее массовое нашествие произошло в результате совокупности нескольких благоприятных факторов.

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