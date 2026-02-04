Ученые нашли 'что-то странное' под реакторами Фукусимы: что их озадачило

После аварии на АЭС "Фукусима-1" считалось, что среда под разрушенными реакторами практически мертва для любых форм жизни. Высокий уровень ионизирующего излучения, радиоактивный ил и зараженная вода должны были бы сделать невозможным существование микроорганизмов.

Видео дня

Однако новые научные исследования показали совсем другую картину. Ученые обнаружили активные бактериальные сообщества там, где их меньше всего ожидали. Особенно удивило то, какие именно микробы смогли выжить в таких условиях. Это открытие, описанное в журнале "Applied and Environmental Microbiology", может иметь важные последствия для ядерной безопасности в будущем.

Неожиданная жизнь в радиоактивной среде

После взрывов реакторов в 2011 году вода, использовавшаяся для аварийного охлаждения, смешалась с морской и просочилась сквозь радиоактивные остатки в зданиях станции. В результате образовалась среда с постоянным высоким уровнем облучения, которую считали непригодной для жизни. Однако анализ образцов показал, что эта вода буквально кишит микроорганизмами. Более того, они не просто выживают, а активно размножаются. Это стало неожиданностью даже для опытных исследователей.

Биологи Томоро Варашина и Акио Канай из Университета Кейо в Токио исследовали микробные сообщества из высокорадиоактивной воды внутри торовой камеры под реактором. Ученые ожидали найти бактерии, известные своей чрезвычайной устойчивостью к радиации, подобные тем, что были обнаружены в зоне Чернобыля. Вместо этого они зафиксировали преобладание обычных видов, которые по своим генетическим характеристикам не имеют специальной защиты от облучения. Именно этот факт и стал главной научной загадкой, пишет popularmechanics.com.

Почему эти бактерии важны для будущего АЭС

Дальнейший анализ показал, что в воде доминируют бактерии родов Limnobacter и Brevirhabdus, которые получают энергию, окисляя неорганические соединения, в частности серу и марганец. Также были обнаружены микроорганизмы, связанные с преобразованием железа. Эти бактерии известны тем, что способствуют коррозии металлов, а это создает серьезные риски для конструкций ядерных объектов. Их активность может затруднять процесс очистки и демонтажа реакторов.

Ученые предполагают, что выживание бактерий может быть связано с образованием биопленок – скользких колоний, которые покрывают металлические поверхности. Такая оболочка, вероятно, частично защищает микроорганизмы от губительного воздействия радиации. Кроме того, смесь морской и технической воды создала химические условия, благоприятные для их развития. Интересно и то, что многие найденные микробы обычно обитают в морской среде, что намекает на их возможное попадание вместе с волнами цунами.

Ученые отмечают, что открытие имеет практическое значение. Понимание того, какие бактерии вызывают наибольшую коррозию, поможет разработать более эффективные стратегии вывода ядерных реакторов из эксплуатации. Исследование также демонстрирует, что влияние радиации не всегда является главным фактором отбора в экстремальных условиях. И, как показывает Фукусима, даже в самых суровых местах жизнь способна находить путь.

OBOZ.UA писал о крупнейшей АЭС в мире, работу которой планируют возобновить после 15 лет простоя.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.