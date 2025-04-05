Тысячи лет назад в Сахаре жили уникальные люди: что рассказывают ученые

Сейчас пустыня Сахара в Африке представляет собой засушливый песчаный ландшафт, где не так уж много жизни. И кажется, что это было всегда. Однако археологические находки свидетельствуют, что это мнение ошибочно.

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Как пишет издание Science Alert, в журнале Nature вышло исследование, которое доказывает – захоронения скотоводов и их скота, найденные в скалах, является прямым свидетельством того, что Сахара когда-то была зеленым регионом с множеством водоемов. Более того, выяснилось, что это сообщество людей, проживавших здесь 7 000 лет назад, держалось отдельно от других homo, что отразилось на их генах.

Эволюционный антрополог Института Макса Планка Нада Салем и ее коллеги секвенировали древнюю ДНК двух женщин, похороненных в скальном приюте Такаркори, расположенном на территории современной юго-западной Ливии. Оказалось, что их набор генов имеет много общего с собирателями, которые населяли Марокко еще раньше – 15 000 лет назад. Это говорит о том, что в Северной Африке до и во время влажного периода Сахары существовала давняя, стабильная популяция людей.

"Доказательства из древних озерных отложений, образцов пыльцы и археологических артефактов подтверждают присутствие человека, охоту, скотоводство и сбор ресурсов в ныне засушливом пустынном регионе", — объясняют Сейлем и ее команда в своей статье.

Исследователи нашли доказательства того, что эта линия людей из Сахары пошла другим путем, чем жители Африки, проживавшие южнее современной пустыни. Случилось это примерно в тот же период, когда homo sapiens современного типа впервые покинули континент более 50 000 лет назад.

Сообщество людей Сахары оставалось относительно изолированным на протяжении многих тысяч лет, и лишь небольшие следы генов проникали из Левантийского региона, лежащего на северо-востоке. В частности, некоторые гены здешним людям достались и от неандертальцев.

"Наши результаты показывают, что хотя ранние североафриканские популяции были в значительной степени изолированы, они получили следы неандертальской ДНК через поток генов из-за пределов Африки", - говорит антрополог Йоханнес Краузе из Института Макса Планка в Германии.

У людей Такаркори было меньше неандертальской ДНК, чем у марокканских собирателей, но гораздо больше, чем у тех, кто жил дальше на юге Африки. Это говорит о существовании какого-то фактора, остановившего распространение генного потока из Европы за пределы Сахары.

Археологические данные свидетельствуют о том, что народ такаркори был ранним обществом скотоводов, в отличие от их древних марокканских родственников, являвшихся собирателями. То, что они переняли эту практику без особого обмена генами, также о многом свидетельствует. "Это открытие показывает, как скотоводство распространялось по Зеленой Сахаре, вероятно, посредством культурного обмена, а не крупномасштабной миграции", — объясняет Салем.

Что касается фактора, который останавливал распространение генов, исследователи предполагают, что это могло быть определенное сочетание экосистем. Например, препятствовать их миграции могли водоемы, болота и горы. "Проливая свет на глубокое прошлое Сахары, мы стремимся расширить наши знания о человеческих миграциях, адаптациях и культурной эволюции в этом ключевом регионе", — заключает археолог Университета Ла Сапиенца Савино ди Лерния.

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