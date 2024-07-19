Можно ли пользоваться телефоном во время грозы и что не стоит делать

В летне-осенний период грозовых дождей появляется немало паники вокруг того, куда прятаться, когда блистают молнии, и можно ли пользоваться телефоном. Ученые утверждают, что нет прямой связи между мобильным и попаданием опасного разряда.

Видео дня

Однако зафиксировано немало случаев по всему миру, когда человек, имевший при себе телефон во время грозы, был поражен молнией. Но был ли гаджет причиной удара? Об этом OBOZ.UA расспросил у работника ГСЧС. Также мы приняли во внимание советы известного врача Евгения Комаровского и зарубежных экспертов.

Слухи о том, что мобильные телефоны притягивают молнии, время от времени появляются в сети. Несмотря на то что ученые неоднократно опровергали их, многие до сих пор верят в эти гипотезы. Ведь есть определенные обстоятельства, когда телефон может стать причиной несчастного случая.

В ГСЧС Украины предостерегают все же воздержаться от разговоров по мобильному телефону во время непогоды и в общем советуют, какие рекомендации нужно соблюдать в грозу.

Советы ГСЧС

Начальник караула 7 ГПРЧ 3 ГПРЗ Главного управления ГСЧС Украины в Волынской области Виталий Шило предостерегает, что молнии опасны, когда вы находитесь на открытом пространстве. "Во время грозы лучше оставаться в помещении и выключить все электроприборы из розетки, в том числе и заряжающиеся мобильные телефоны. А также закрыть окна и не создавать сквозняков", – подчеркнул експерт.

Однако если непогода застала вас на улице, в ГСЧС советуют ни в коем случае не прятатся под деревом и не использовать зонтик. "Следует снять с себя все металлические вещи. Если молния застала вас в поле, не стойте в полный рост, а укройтесь в ров или какое-то углубление. А если вы в горах, то держитесь подальше от вершин и не прикасайтесь к мокрым скалам. А еще не подходите к водоемам, потому что вода притягивает разряды", – сказал Виталий Шило.

Что касается телефонов, то ГСЧС советуют не пользоваться телефонами во время грозы на открытом пространстве. Лучше отложить телефон как можно дальше и переждать грозу.

Рекомендации производителей мобильных телефонов

Производители смартфонов не рекомендуют использовать телефон во время грозы. Но по той причине, что тогда атмосфера существенно хуже проводит радиоволны, поэтому связь ухудшается. Кроме того, появляются помехи или посторонние шумы.

Однако это только рекомендация, которую можно не соблюдать. Ведь она касается лишь качества связи и отнюдь не предупреждает об опасности, связанной с возможным попаданием молнии.

Однако риск все же существует. Как уже отмечалось, в грозу часто пропадает сигнал, и пользователи, находящиеся в зоне с низким уровнем покрытия, при ухудшении сигнала часто поднимают телефон вверх, чтобы поймать сигнал. Это плохая идея, особенно если вы где-то на открытой местности. Ведь таким образом можно "поймать" молнию, попадающую в самые высокие участки, в частности в поднятую руку.

Советы ученых

Ученые не видят причин выключать телефон во время грозы. Ведь доказательств того, что выключение телефона уменьшает риск попадания молнии, нет. Однако физики подчеркивают, что электрическая энергия молнии способна спровоцировать короткое замыкание. Это может привести к возгоранию аккумулятора вашего смартфона. Так что обязательно отключите телефон от зарядного устройства в момент грозы.

Известный врач Евгений Комаровский на своем YouTube-канале развенчивает мифы по теме "Телефон и молния". По словам ученого, "ни в одном серьезном медицинском источнике или учебнике по физике ни от одного ученого физика или ученого медика" невозможно услышать о том, что молния притягивается к мобильному телефону.

Доктор Комаровский уверен, что риск использования мобильного телефона в грозу только один: из-за проблем со связью человек может поднять руку с гаджетом, и, соответственно, "шансов, что в эту руку попадет молния, теоретически больше".

"О физике: стационарные телефоны через кучу проводов соединяются со столбами, и если в столб ударит молния, то вам в ухо может немного прилететь, не сильно, но может", – рассказал медик.

Молния и ее действие

Чтобы верить или не верить в теорию угрожающего тандема телефона и молнии, следует разобраться в том, как работают разряды. По словам физиков, во время грозы между поверхностью земли и грозовым облаком возникает электростатическое поле, вызывающее поляризацию объектов, расположенных на земле или вблизи нее. Воздух является диэлектриком, однако во время дождя или просто сырой погоды проводимость тока увеличивается. Когда у какого-либо предмета на земле скапливается заряд, и он превосходит напряженность воздуха, формируется разряд, и молния бьет в объект.

Ученые отмечают, что сам собой смартфон не может создать такое статическое поле и иметь такую поляризацию, чтобы удар приходился именно в него. В момент звонка сила электростатического поля растет, но не настолько, чтобы притянуть молнию. Тем более что большинство телефонов имеют пластиковый корпус, который является диэлектриком.

Некоторые физики предполагают, что смартфон все же может стать инициатором попадания молнии, если человек находится рядом с металлическим предметом, который станет центром формирования электростатического поля. Однако это всего лишь гипотеза, не подтвержденная фактами.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США отмечает, что в любом случае во время грозы лучше найти безопасное укрытие, ведь предсказать, куда и как попадет разряд, невозможно. "Поскольку молния является одной из самых капризных и непредсказуемых характеристик грозы, никто не может гарантировать абсолютную защиту отдельного человека или группы от нее. Однако знание и соблюдение проверенных инструкций по защите от молнии может значительно снизить риск травм или смерти", – подчеркивают в агентстве.

Так что лучше удержаться от селфи на фоне молнии. И не потому, что у вас в руках телефон. Просто находиться в грозу на улице опасно, потому что спрогнозировать место попадания молнии невозможно.

OBOZ.UA ранее писал, что происходит с человеком после удара молнии: 90% выживают.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!