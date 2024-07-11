Технический пророк, предсказавший появление iPhone, дал новый прогноз: люди станут бессмертными киборгами к 2045 году, а ИИ сможет воскрешать близких

Известный американский изобретатель и футуролог Рэй Курцвейл, который в свое время предусмотревший эру iPhone, на этот раз заверил, что люди полностью сольются с искусственным интеллектом, став бессмертными киборгами к 2045 году. Ученый также спрогнозировал, что ИИ научится воскрешать близких.

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Свои новые прогнозы Курцвейл описал в книге "The Singularity is Nearer" ("Сингулярность приближается"). Он также подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта позволит подключать наш мозг к облачным технологиям, и это он называет "пятой эпохой" человеческого интеллекта, пишет DailyMail.

Рэй Курцвейл убежден, что искусственный интеллект со временем превзойдет человеческий интеллект, коренным образом изменив человеческое существование. "Младенцы, рожденные сегодня, будут только заканчивать колледж, когда произойдет сингулярность. Нанотехнологии позволят передовым тенденциям завершиться прямым расширением нашего мозга слоями виртуальных нейронов в облаке. Таким образом мы сольемся с ИИ. Это самые интересные годы по всей истории", – прогнозирует футуролог.

Американский исследователь говорит, что недавние прорывы в области искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, показывают, что его прогноз 2005 года в его первой книге "Сингулярность близко" был правильным и "траектория четкая".

Покойники оживут

Рэй Курцвейл считает, что технология ИИ способна "вернуть" мертвых – сначала в форме симуляции, копирующей человека, а затем физически вернуть к жизни.

Ученый начал активно работать над технологией воскресения более 10 лет назад, когда умер его отец. Курцвейл наполнил систему искусственного интеллекта письмами, эссе и музыкальными произведениями своего папы.

"Благодаря нашей цифровой деятельности мы уже создаем очень богатые записи того, как мы думаем о том, что чувствуем. И в течение этого десятилетия наши технологии для записи, хранения и организации этой информации будут быстро развиваться", – говорит американский футуролог.

Рэй Курцвейл также прогнозирует, что к концу 2020-х годов будет "очень реалистичное" небиологическое воспроизведение людей, а затем и живых тел.

"Впоследствии репликанты могут даже поместиться в кибернетически дополненные биологические тела, выращенные из ДНК исходного человека", – пишет в своей книге ученый.

Курцвейл прогнозирует, что люди перейдут в искусственные тела, более продвинутые, чем позволяет биология, и к 2040-м годам можно будет сделать копию человека.

Люди станут гораздо умнее

Рэй Курцвейл говорит, что мы вот-вот войдем в "пятую эпоху" интеллекта, когда человек сливается с машинами. Это станет возможным появлением искусственного интеллекта человеческого уровня и мозговых чипов, таких как Neuralink Илона Маска.

По словам американца, человеческий интеллект увеличится в миллионы раз, ведь люди будут подключаться непосредственно к машинам. "Ключевой возможностью в 2030-х годах будет подключение верхних диапазонов нашей коры головного мозга к облаку, что непосредственно расширит наше мышление. Таким образом, искусственный интеллект вместо того, чтобы быть конкурентом, станет продолжением нас самих", – уверяет ученый.

В 2030 году стартует эра бессмертия

В своей новой книге Рэй Курцвейл пишет, что к 2030 году биологические симуляторы искусственного интеллекта будут проводить клинические испытания через час, а не через годы. Такой научный прорыв позволит изобрести новое лекарство, которое подарит бессмертие.

Технологии резервного копирования, которые изобретатель описывает как четвертый мост, смогут обеспечивать людей дополнительными потребностями.

"Долгосрочная цель – медицинские наноработы. Они будут изготовлены из алмазоидных частей со встроенными датчиками, манипуляторами, компьютерами, коммуникаторами и, возможно, источниками энергии", – описал технологии будущего Курцвейл.

Жизнь будет легче и дешевле

По прогнозам Рея Курцвейла новые технологии изменят нашу повседневную жизнь. Ведь работы смогут невероятно быстро строить небоскребы с помощью 3D-принтеров, производящих строительные детали.

Изобретатель также описывает прорывы ИИ в фотоэлектрической технике, которые снизят цену на энергию. А прорывы в роботизированной выработке снизят затраты на добычу сырья.

"В 2030-х годах жить на уровне, который сегодня считается роскошным, будет относительно недорого", – уверяет футуролог.

Развлечения будущего

По словам Курцвейла, человеческий мозг будет модернизирован с помощью нанотехнологий, что позволит создавать новые формы развлечений. Ученый считает, что развлечения смогут переносить "каждое мнение в чьей-то голове в вашу".

Американец пишет, что мозг будет модернизирован с помощью "безвредных наноразмерных электродов, вставленных в мозг через кровоток".

"Освободившись от оболочки наших черепов и обрабатываясь на субстрате в миллионы раз быстрее, чем биологическая ткань, наш ум будет иметь возможность экспоненциально расти, в конце концов расширяя наш интеллект в миллионы раз", – подытожил Рей Курцвейл.

Ранее OBOZ.UA писал, что китайские ученые создали работа с человеческим мозгом: как выглядит "живая машина".

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