Китайские ученые создали робота с человеческим мозгом: как выглядит 'живая машина'. Фото

Китайские ученые создали робота, похожего на Франкенштейна, работающего от крохотного человеческого мозга, ставшего первым в своем роде подвигом. Робот работает, используя выращенный в лаборатории органоид мозга, массу клеток и компьютерный чип, взаимодействующий с нервной системой.

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Как сообщает MailOnline, он был описан как "мозг на чипе", функционирующий как человеческий мозг с помощью датчиков и алгоритма на основе искусственного интеллекта, побуждающего робота двигаться, хватать предметы и избегать препятствий.

Для создания искусственного мозга команда китайских ученых использовала стволовые клетки – тип клеток, образующих мозговую ткань в организме. По их словам, этот мозг демонстрирует признаки интеллекта, похожие на человеческий мозг, автономно двигаясь своими конечностями, и это может привести к методам восстановления поврежденной коры головного мозга человека и созданию других методов лечения неврологических расстройств.

Ученые из Университета Тяньцзиня создали машину, используя интерфейсы мозг-компьютер (BCI – brain-computer interfaces), сочетающие выходящие от мозга электрические сигналы с компьютерными чипами.

Этот интерфейс является той же системой, которая использовалась для создания чипа Neuralink Илона Маска, он был имплантирован в мозг пациента, что позволяет управлять компьютером с помощью ума. Устройство Neuralink работает от специального чипа в имплантате, обрабатывающего сигналы и передающего их на компьютер через стандартное соединение Bluetooth.

Однако китайские исследователи не поделились, как они передают сигналы своему органоиду. Команда сказала, что технология все еще сталкивается с "узкими местами, такими как низкая зрелость развития и недостаточное снабжение питательными веществами", которые обычно включают антиоксиданты, волокна и минералы.

Когда органоиды были привиты в мозг, они установили функциональную связь при обработке ультразвуком низкой интенсивности. Ультразвуковая стимуляция низкой интенсивности восстанавливает человеческие ткани, образуя нейроны, которые посылают сообщения из мозга, чтобы робот мог двигаться автономно.

Исследователи объяснили, что робот не имеет глаз и реагирует только на электрические и сенсорные сигналы, посылаемые нейронами.

Исследование все еще находится на ранних стадиях разработки и еще не ясно, можно ли когда-нибудь будет использовать органоиды для восстановления или реконструкции поврежденных тканей мозга.

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