Тайна редчайшего кита в мире может быть разгадана: ученые собрались на 'совещание десятилетия'

Ученые собрались на "совещание десятилетия", чтобы разгадать тайну редчайшего кита в мире. Тщательное исследование загадочного существа, которое в июле выбросило мертвым на пляж Новой Зеландии, является первым в истории.

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Вид лопатозубых китов настолько редок, что его никогда не видели живыми. Ученые надеются, что вскрытие может дать определенные данные, ведь об этих уникальных млекопитающих почти ничего не известно, пишет AP.

Небольшая группа ученых и культурологов в Новой Зеландии собралась, чтобы расшифровать загадку десятилетия. "Я не могу передать вам, насколько это невероятно", – сказал старший советник по морским наукам агентства охраны природы Новой Зеландии Антон ван Хелден, давший название лопатозубому киту.

Список того, чего ученые не знают о лопатозубых китах, длиннее того, что они знают. Их ведь никогда не видели живыми. В течение следующей недели исследователи, изучающие 5-метрового самца, надеются все выяснить.

До сих пор были найдены шесть других останков лопатозубых китов, но все они были похоронены до того, как анализ ДНК мог подтвердить их идентификацию.

По данным Департамента охраны природы, Новая Зеландия является горячей точкой выбрасывания китов на мель. С 1840 года зарегистрировано более 5000 таких случаев.

Известно, что первые кости лопатозубого кита были найдены в 1872 году на новозеландском острове Питт. Еще одно открытие было сделано в 1950-х годах, а кости третьего увидели на чилийском острове Робинзона Крузо в 1986 году.

Анализ ДНК в 2002 году доказал, что все три экземпляра были одного вида, отличавшегося от других клювых китов.

В 2010 году два мертвых лопатозубых кита выбросились на пляж Новой Зеландии. Но учёные не проводили их исследования.

И наконец, вскрытие седьмого найденного редкого экземпляра раскроет тайны своего вида. Исследователи сразу заметили на туше следы от акульих зубов, но они не столь глубоки, чтобы быть причиной гибели.

Вскрытие пройдет в партнерстве с коренным народом Новой Зеландии маори, для которых киты – это таонга – драгоценное сокровище, к которому будут относиться с уважением, как к предку. Поэтому перед началом исследования произносят молитву.

Ученые проведут компьютерную томографию головы кита. А после всех исследований его скелет будет выставлен в музее.

"Нас интересует не только то, как погибли эти животные, но и то, как они жили", – подчеркнула профессор анатомии из Медицинской школы Икан на горе Синай в Нью-Йорке Джой Фрейденберг.

Считается, что лопатозубые киты живут в южной части Тихого океана, где расположены одни из самых глубоких океанских желобов в мире. Они всплывают на поверхность, что придает им загадочность.

Ранее OBOZ.UA писал, что ученые впервые исследовали слух китов и были шокированы результатом.

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