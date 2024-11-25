Ученые впервые исследовали слух китов и были шокированы результатом: как воспринимают мир одни из самых умных животных на Земле

Ученые впервые целенаправленно поймали на короткое время усатых китов, чтобы проверить их слух. Исследование двух молодых самцов проводится на фоне беспокойства по поводу влияния шума океана на некоторых из самых больших и умных животных на Земле.

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Результаты эксперимента удивили ученых. Ученые предполагают, что эти морские существа могут слышать на гораздо более высоких частотах, чем ожидалось, пишет NBC News.

В 2023 году исследователи поймали двух молодых китов у побережья Норвегии и наложили на их кожу позолоченные электроды с помощью присосок, чтобы изучать их мозговые волны при воспроизведении звука на разных частотах. Каждый молодой кит имел длину не менее 3.5 метров и весил около 1 тонны.

Наконец-то ученые смогли провести все необходимые наблюдения и они их удивили.

"Это было немного шокирующим. У них есть ультразвуковой слух, который, по нашему мнению, вероятно связан с избеганием косаток как основного хищника, поскольку они используют сигналы эхолокации, чтобы охотиться за своей добычей на тех же частотах", – сказал директор по природоохранной биологии Национального фонда морских млекопитающих и ведущий автор исследования Дориан Хаузер.

Удивительные выводы сделаны на фоне растущего беспокойства относительно последствий шума океана от таких источников, как морской гидролокатор, разведка нефти и газа и движение судов, которое может изменить поведение морских млекопитающих, вызвать потерю слуха и даже убить их, отмечают ученые.

По словам исследователей, новая информация может изменить, какие шумные действия разрешены в океане в соответствии с Законом о защите морских млекопитающих или привести к ограничениям на некоторое оборудование.

Это исследование также закрывает главу глубоких разногласий в сообществе исследователей китов, говорят эксперты. Ученые ведь никогда раньше не ловили усатых китов и не проверяли их слух.

Некоторые ученые и активисты решительно выступали против исследовательских усилий из-за опасений, что киты подвергнутся стрессу, и они могут даже погибнуть во время короткого пребывания в неволе.

Но группа ученых заверила, что киты не пострадают, ведь для исследования были выбраны малые киты, которых легче выловить и впоследствии выпустить на свободу.

Брэндон Саухолл, ученый и консультант, помогший разработать критерии акустического воздействия на морских животных для федеральных регуляторов, сказал, что новое исследование не измеряло самые низкие диапазоны слуховых способностей китов, что является более сложным из-за того, как нейронные сигналы действуют в телах животных.

Однако он отметил, что низкочастотные звуки, такие как винты кораблей или забивание свай на морском дне для ветряных электростанций, распространяются на большие расстояния в океане и, скорее всего, наносит ущерб морским млекопитающим.

Дориан Хаузер сказал, что проект слушания малого кита приостановлен. Но он хотел бы продолжить эту тему, если сможет обеспечить финансирование.

Ранее OBOZ.UA писал, что морские млекопитающие есть среди животных, умеющих имитировать человеческий язык.

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