Ночные кошмары сокращают жизнь: ученые сделали открытие

Новые научные данные свидетельствуют: регулярные ночные кошмары не только нарушают качество сна, но и могут иметь серьезные последствия для здоровья. Они ускоряют биологическое старение и увеличивают риск преждевременной смерти.

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Кошмары часто нарушают глубокие фазы сна, во время которых организм активно восстанавливается. Детали исследования обнародовало издание NewScientist.

Как кошмары повышают риск смерти

"Люди, которые чаще видят кошмары, стареют быстрее и, вероятно, умирают раньше", – отметил Абидеми Отайку, исследователь из Имперского колледжа Лондона.

Отайку и его команда проанализировали данные более 183 тысяч взрослых в возрасте от 26 до 86 лет, которые участвовали в нескольких долгосрочных наблюдениях. В начале исследования участники самостоятельно сообщали, как часто им снятся кошмары.

Исследователи обнаружили, что люди, которые регулярно, каждую неделю, видят кошмары, имели более чем в три раза более высокий риск умереть до 70 лет, по сравнению с теми, кто не видел кошмаров или сталкивался с ними редко.

Более того, по словам Отайку, частота кошмаров оказалась более сильным прогностическим фактором смертности, чем такие известные риски, как курение, ожирение, плохое питание или недостаток физической активности.

Биологическое старение

Отдельный блок исследования касался оценки биологического возраста участников. Для этого ученые измеряли длину конечных участков хромосом, которые сокращаются с каждым делением клетки. Чем короче участки, тем быстрее происходит старение.

В этом анализе также приняли участие около 2400 детей в возрасте 8–10лет, о частоте их кошмаров сообщали родители. Биологический возраст взрослых дополнительно определяли по эпигенетическим маркерам, так называемым "биологическим часам".

"Мы обнаружили стабильную связь между частыми кошмарами и ускоренным клеточным старением во всех возрастных группах, независимо от пола и этнического происхождения. Даже в детском возрасте у тех, кто чаще видит кошмары, теломеры короче, что указывает на раннее начало биологического старения", – отметил Отайку.

По подсчетам исследователей, ускоренное старение клеток объясняет примерно 40% роста риска смертности среди взрослых, страдающих от частых кошмаров.

В чем причина

По мнению Отайко, существуют два ключевых механизма, которые могут объяснить влияние ночных кошмаров на здоровье.

Хронический стресс и повышенный уровень кортизола

Кошмары вызывают сильную стрессовую реакцию, повышая уровень кортизола – гормона, который ассоциируется с повреждением клеток и ускоренным старением. Просыпание с учащенным сердцебиением после кошмара – это физиологический ответ, часто более интенсивный, чем любой стресс в течение дня.

Нарушение сна и восстановительных процессов

Ночные кошмары нарушают глубокие фазы сна. Длительные расстройства сна ассоциируются с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, метаболических расстройств и даже снижения когнитивных функций.

Что с этим делать

Хотя тема требует дальнейших исследований, существуют простые способы уменьшить частоту ночных кошмаров. В частности, стоит избегать просмотра фильмов ужасов перед сном, уменьшить психоэмоциональную нагрузку, а также обращаться за помощью при тревожных расстройствах или симптомах депрессии.

"Это интересное открытие, и оно имеет высокий уровень биологического правдоподобия, – прокомментировал Гай Лешцинер, невролог из лондонского госпиталя Guy's and St Thomas. – В то же время необходимо помнить, что кошмары могут быть симптомами различных заболеваний или побочным эффектом лекарств, которые чаще принимают люди в возрасте. Поэтому нужны дальнейшие исследования для установления причинно-следственной связи".

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