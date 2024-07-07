Сумочки были неотъемлемым женским аксессуаром еще 12 000 лет назад. Ученые сделали неожиданное открытие

Сумочки были обезательным женским аксессуаром еще 12 тысяч лет назад. Исследователи обнаружили древние резьбы на стенах, изображающие квадратные предметы с короткой полукруглой ручкой, напоминающие современные дамские аксессуары.

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Ученые предполагают, что сумочки были среди женских вещей задолго до макияжа, духов и даже расчесок для волос. Некоторые ученые утверждают, что идея сумки могла быть создана древними цивилизациями, пишет DailyMail.

Самые древние изображения чего-то похожего на сумочку обнаружены в Турции среди руин Гобекли-Тепе. Это древний мегалитический храм, у которого были большие каменные столбы, выгравированные изображениями животных и сумочек.

Гобекли-Тепе было построено в 9000 году до нашей эры с большими Т-образными каменными столбами, расположенными по кругу, которые использовались для общественных мероприятий и ритуалов. Некоторые из изображений в храме похожи на одежду, ремни, набедренные повязки и сумочки. Хотя эксперты точно не знают, что означают эти мотивы, они предположили, что древние люди видели рисунок в связи с космосом. К примеру, квадратный "мешок" может означать Землю, а связанный круг был символом духовности. Ведь древние тексты показали, что прошлые цивилизации сочли Землю плоской, поэтому, возможно, они изображали ее как квадрат в своем искусстве. Однако, некоторые исследователи утверждают, что эта конструкция была связью между нашей планетой и небом.

Подобные рисунки археологи нашли в Мексике, Ираке и некоторых частях Южной Америки. Здесь у ученых возникает еще больше вопросов о значении мотива, то есть как далекие цивилизации представляли тот же объект. Найденные изображения почти идентичны современным кошелькам или маленьким сумочкам. Но некоторые исследователи видят в этих рисунках корзины.

Огромные каменные изваяния, найденные в древней столице тольтеков Тули (Мексика) также показывают фигуры, которые прижимают сумочку к своей стороне. Эти монументальные монументы были сделаны в 750 году нашей эпохи.

Другой ранний пример клатча был найден в древнеегипетских иероглифах, сделанных около 5000 лет назад. На них изображены боги, носящие маленький квадратный кошелек, символизирующий процветание.

Подобные открытия археологи совершили в Ираке. Огромные скальные плиты, найденные среди руин ассирийского дворца, построенного между 883 и 859 годами до нашей эры, изображали джина с крыльями, несшим сумочку. Многие эксперты соглашаются, что аксессуар был создан для переноски волшебного снадобья, которое джин разбрызгивал по залам.

"Они носят те вещи, которые люди называют сумочками, но на самом деле это ведра. Это ведра для переноски воды из священных финиковых пальм", – подчеркнул историк доктор Дэвид Миано.

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