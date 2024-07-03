Моисей и Иисус на слоновой кости. В Австрии обнаружили уникальную реликвию в возрасте 1500 лет

Австрийские археологи обнаружили уникальный ящик из слоновой кости в возрасте 1500 лет. На нем изображены Моисей, святые и вознесение Иисуса Христа.

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Реликвию нашли внутри мраморной святыни раннехристианской церкви, которую раскопали на юге Австрии. Ученые подчеркивают, что это очень ценная находка, пишет DailyMail.

Открытие сделали исследователи из Университета Инсбрука, проводившие раскопки древней церкви, когда-то стоявшей на вершине Бургбихля в муниципалитете Иршен на юге Австрии. Этот регион когда-то принадлежал Римской империи. Ученые полагают, что эта церковь, вероятно, была языческим святилищем к закону римского императора Константина Великого о признании христианства более 1600 лет назад.

Найденный ящик археологи считают очень важной находкой, поскольку священные предметы раннего христианства чрезвычайно редки. В мире было сделано только 40 подобных открытий, последняя реликвия была обнаружена при раскопках около 100 лет назад.

"Мы знаем, что такие находки встречаются только раз в жизни археолога как ученого", – сказал ведущий австрийский археолог Джеральд Грабхерр.

Команда австрийских исследователей обнаружила камень-пломбу в углублении, похожем на яму, где когда-то стоял жертвенник. Сняв его, они увидели белую мраморную коробку.

Артефакт был найден разбитым в клочья. Однако собрав находку вместе вышел круг, который скреплялся металлическими и деревянными застежками.

Центральным изображением на найденном ящике является сцена получения Моисеем 10 заповедей от Бога на горе Синай, как описано в Ветхом Завете. Другая сцена изображает воскресение Иисуса Христа после распятия.

Есть также на ящике изображение двух лошадей. "В Библии есть несколько отрывков с двумя лошадьми, в том числе Откровение 19:11, где сказано: "видел небо, стоящее открытое, и передо мной был белый конь, а его всадник называется Верный и Истинный", – отметила доктор Барбара Кайнрат, участвующая в исследовании.

В Библии также рассказывается о том, как египтяне ездили на конях и колесницах, преследуя Моисея и израильтян.

Есть среди изображений еще один мужчина с бородой. Ученые склоняются к мысли, что это вознесение пророка Илии на небеса. Однако все символы и изображения еще будут исследоваться более подробно.

Археологи также дискутируют, где сам был изготовлен такой совершенный ящик. Коробка из слоновой кости, несомненно, является продуктом, изготовленным не в Иршене. Благодаря качеству изготовления и мастерству мастера можно быть уверенным, что этот ремесленник происходил из большого городского центра. Предполагаем, что территория изготовления ящика между Александрией, Равенной или Аквилеей", – отмечает команда австрийских ученых.

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