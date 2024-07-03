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Моисей и Иисус на слоновой кости. В Австрии обнаружили уникальную реликвию в возрасте 1500 лет

Инна Василюк
Наука Обоз
3 минуты
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Моисей и Иисус на слоновой кости. В Австрии обнаружили уникальную реликвию в возрасте 1500 лет

Австрийские археологи обнаружили уникальный ящик из слоновой кости в возрасте 1500 лет. На нем изображены Моисей, святые и вознесение Иисуса Христа.

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Реликвию нашли внутри мраморной святыни раннехристианской церкви, которую раскопали на юге Австрии. Ученые подчеркивают, что это очень ценная находка, пишет DailyMail.

Моисей и Иисус на слоновой кости. В Австрии обнаружили уникальную реликвию в возрасте 1500 лет

Открытие сделали исследователи из Университета Инсбрука, проводившие раскопки древней церкви, когда-то стоявшей на вершине Бургбихля в муниципалитете Иршен на юге Австрии. Этот регион когда-то принадлежал Римской империи. Ученые полагают, что эта церковь, вероятно, была языческим святилищем к закону римского императора Константина Великого о признании христианства более 1600 лет назад.

Моисей и Иисус на слоновой кости. В Австрии обнаружили уникальную реликвию в возрасте 1500 лет

Найденный ящик археологи считают очень важной находкой, поскольку священные предметы раннего христианства чрезвычайно редки. В мире было сделано только 40 подобных открытий, последняя реликвия была обнаружена при раскопках около 100 лет назад.

"Мы знаем, что такие находки встречаются только раз в жизни археолога как ученого", – сказал ведущий австрийский археолог Джеральд Грабхерр.

Моисей и Иисус на слоновой кости. В Австрии обнаружили уникальную реликвию в возрасте 1500 лет

Команда австрийских исследователей обнаружила камень-пломбу в углублении, похожем на яму, где когда-то стоял жертвенник. Сняв его, они увидели белую мраморную коробку.

Артефакт был найден разбитым в клочья. Однако собрав находку вместе вышел круг, который скреплялся металлическими и деревянными застежками.

Центральным изображением на найденном ящике является сцена получения Моисеем 10 заповедей от Бога на горе Синай, как описано в Ветхом Завете. Другая сцена изображает воскресение Иисуса Христа после распятия.

Моисей и Иисус на слоновой кости. В Австрии обнаружили уникальную реликвию в возрасте 1500 лет

Есть также на ящике изображение двух лошадей. "В Библии есть несколько отрывков с двумя лошадьми, в том числе Откровение 19:11, где сказано: "видел небо, стоящее открытое, и передо мной был белый конь, а его всадник называется Верный и Истинный", – отметила доктор Барбара Кайнрат, участвующая в исследовании.

В Библии также рассказывается о том, как египтяне ездили на конях и колесницах, преследуя Моисея и израильтян.

Есть среди изображений еще один мужчина с бородой. Ученые склоняются к мысли, что это вознесение пророка Илии на небеса. Однако все символы и изображения еще будут исследоваться более подробно.

Археологи также дискутируют, где сам был изготовлен такой совершенный ящик. Коробка из слоновой кости, несомненно, является продуктом, изготовленным не в Иршене. Благодаря качеству изготовления и мастерству мастера можно быть уверенным, что этот ремесленник происходил из большого городского центра. Предполагаем, что территория изготовления ящика между Александрией, Равенной или Аквилеей", – отмечает команда австрийских ученых.

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