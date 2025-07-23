Сколько надо ходить, чтобы избежать хронической боли в спине: ответ ученых

Хроническая боль в спине – одно из самых распространенных заболеваний современного мира. Мы начали вести малоподвижный образ жизни, что сказывается на здоровье опорно-двигательного аппарата негативным образом. Но, похоже, лекарство от этой проблемы есть и оно не стоит ничего.

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Как пишет издание ScienceAlert, новые исследования показывают, что длительные прогулки могут как лечить, так и предотвращать появление хронической боли в пояснице. Популяционное исследование в Норвегии показало, что люди, которые в среднем ходят пешком более 78 минут в день, значительно снижают риск развития хронической боли в пояснице, даже если это всего лишь медленная прогулка.

Боль в спине входит в перечень одной из основных причин инвалидности в мире. Ее появление пытаются предотвращать различными способами, в том числе меняя мебель на более эргономичную. Но, ученые утверждают, что ни одно дорогое кресло не сравнится в эффективности с обычным и абсолютно бесплатным движением.

Пособия по лечению боли в пояснице обычно рекомендуют физическую активность. Однако связь между болью в пояснице и ходьбой только начинают устанавливать научными методами. В 2024 году рандомизированное контролируемое исследование показало, что ходьба пять раз в неделю не менее 30 минут может эффективно предотвратить обострение неспецифической хронической боли в спине.

Исследования, проведенные в Норвегии, показывают, что более длительные прогулки пешком могут снизить риск развития боли в пояснице до появления первых ее симптомов. В исследовании анализировались данные о состоянии здоровья более 11 тысяч взрослых жителей страны за несколько лет. В течение целой недели участники носили акселерометр на правом бедре и пояснице, чтобы измерять продолжительность и темп ходьбы в течение дня. При этом хронической исследователи считали ту боль в пояснице, которая длилась более трех месяцев.

В течение многих лет у тех, кто ходил в среднем от 78 до 100 минут в день, риск развития хронической боли в спине был на 13% ниже, чем у тех, кто ходил менее 78 минут в день. Более того, у тех, кто ходил более 100 минут в день, риск был на 23% ниже, чем у тех, кто ходил менее 78 минут в день.

Люди, которые ходили с большей интенсивностью, также наблюдали положительные изменения, но они были менее выраженными. "Наши результаты свидетельствуют о том, что ежедневный объем ходьбы важнее средней интенсивности ходьбы для снижения риска хронической боли в пояснице", — пишут авторы под руководством ученого-медика Раяне Хаддадж из Норвежского университета естественных и технических наук.

"Эти результаты свидетельствуют о том, что политика и стратегии здравоохранения, поощряющие ходьбу, могут способствовать снижению частоты хронической боли в пояснице", — указали авторы работы.

Современный малоподвижный образ жизни, похоже, неблагоприятно сказывается на здоровье человека, и многие исследования показывают, что нам необходимо вставать и двигаться, чтобы компенсировать негативные последствия сидения в течение всего дня. Длительные или быстрые прогулки могут помочь поддерживать здоровый вес, повысить творческие способности, защитить стареющий мозг, улучшить здоровье сердца, снизить риск рака и продлить жизнь.

Однако, по словам Хаддаджа и его коллег, связь между ходьбой и болью в пояснице "остается практически неизученной". Однако, даже небольшие имеющиеся у нас данные свидетельствуют, что обычная ходьба — недооцененное средство от боли в пояснице. Интересно, что именно этот вид активности называл лучшим лекарством для человека еще легендарный античный врач Гиппократ, который жил более двух тысяч лет назад. И, похоже, он не ошибался.

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