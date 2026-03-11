Сколько на самом деле весят облака? Вы будете удивлены

Облака часто воспринимаются нами как эфемерные и невесомые образования, свободно дрейфующие в небе, однако их реальная физическая масса способна потрясти воображение. Научные подсчеты свидетельствуют, что за пушистой текстурой скрываются колоссальные объемы воды и воздуха, которые удерживаются на высоте благодаря сложным атмосферным процессам.

Интересно, что сама этимология слова "облако" в некоторых языках когда-то ассоциировалась со скалами, что подчеркивает скрытую монументальность этих объектов. Понимание того, как такие гигантские массы остаются в воздухе, приоткрывает завесу над удивительными законами метеорологии и физики, пишет IFLScience.

Из чего состоят облака

Хотя нас учат, что облака – это вода, на самом деле они на 99,9% состоят из воздуха. В обычном кучевом облаке на одну часть воды приходится около четырех миллионов частей воздуха. Именно это огромное количество воздушной массы позволяет крошечным каплям воды находиться во взвешенном состоянии.

Тип облака напрямую влияет на его плотность и высоту расположения:

Низкие облака (до 2 км): Кучевые ("ватные"), слоисто-кучевые и грозные кучево-дождевые.

Кучевые ("ватные"), слоисто-кучевые и грозные кучево-дождевые. Средние облака (2-6 км): Высокослоистые и высококучевые, часто предвещающие смену погоды.

Высокослоистые и высококучевые, часто предвещающие смену погоды. Высокие облака (более 6 км): Перистые – тонкие ледяные образования, которые иногда почти прозрачны.

Какой вес облаков

Для расчета массы ученые используют модель "куба". Если взять обычное кучевое облако размером кубический километр, его объем составит миллиард кубических метров. Учитывая концентрацию влаги, такое облако несет в себе около 250 тонн воды – это приблизительный вес 2,5 синих китов.

Однако, если учесть вес воздуха внутри этого же облака, цифры становятся космическими. Поскольку воздух на малых высотах весит около 1 кг/м³, общая масса кучевого облака вместе с газами достигает миллиона тонн. Вода в таком объеме занимает мизерную долю, что и позволяет облаку не падать на землю мгновенно.

Какие облака самые тяжелые

Самыми тяжелыми являются кучево-дождевые (грозовые) облака. Они значительно больше по размеру (до 15 км высотой) и имеют гораздо более высокую плотность влаги. Масса воды в одном таком гигантском облаке может достигать 22 миллионов тонн, что сопоставимо с весом девятисот статуй Свободы.

Нимбослойные облака, хоть и выглядят плоскими, заполняют собой огромные территории. При толщине всего 200 метров их диаметр может достигать 500 км. Это делает их настоящими тяжеловесами, несущими в себе до 10 миллионов тонн воды, обеспечивая длительные и масштабные осадки.

