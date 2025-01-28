Ученые опровергли миф о формировании привычки за 21 день

Есть теория о том, что привычка формируется 21 день. Однако исследование Университета Южной Австралии указывает на то, что на это уходит гораздо больше времени.

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Ученые выяснили, что привычки начинают формироваться спустя два месяца (в среднем примерно 59–66 дней). А для полного их формирования может потребоваться до 335 дней, пишет Tech Explorist.

Здоровый образ жизни зависит от формирования хороших привычек и отказа от плохих. Хотя мнение о том, что привычки формируются в течение 21 дня, довольно распространено, научного обоснования у него нет. По словам исследователей UniSA, проведших первый систематический обзор, такое формирование новых привычек может длиться гораздо дольше и зависит от каждого человека.

Этот вывод важен, поскольку он может помочь сформировать вмешательство в здоровье, чтобы способствовать здоровому поведению и предотвращать хронические заболевания.

"Для людей, которые надеются выработать более здоровые привычки, важно не сдаваться через три недели", – говорит исследователь Университета Южной Австралии доктор Бен Сингх.

Кроме того, исследователи назвали несколько факторов, которые могут влиять на успешное формирование привычки.

Важную роль играет частота, время и удовольствие от новой деятельности. Добавление новой практики в вашу утреннюю рутину повышает вероятность успеха, а наслаждение новой привычкой также облегчает ее соблюдение.

Планирование и намерение ввести новую привычку в свою повседневную жизнь может помочь укрепить ее. Найдите время, чтобы включить новые здоровые привычки в свою ежедневную деятельность. Например, подготовьте вечером одежду для тренировки или здоровый обед на работу, чтобы не возникало желания отказаться от пробежки или перехватить быстрым обедом в кафе.

"Разработка стратегий формирования привычек и планирования того, как их достичь, обеспечат вам успех", – уверены ученые.

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