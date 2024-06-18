Скелеты детей помогли разгадать причину смерти 70% коренного населения инков в XVI веке. Фото

Археологи раскопали в Перу два захоронения детей инков XVI века с признаками оспы. Ученые предполагают, что эта находка свидетельствует о том, что страшная болезнь быстро распространялась среди племен при контакте с европейцами и убила около 70% коренного населения.

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Благодаря этому открытию ученые заявляют, что смогут разгадать информацию о древнейших инфекционных заболеваниях, связанных с европейской колонизацией. А также о реакциях инков на колонизацию, пишет Livescience.

Ученые были ошеломлены находкой в маленьком рыболовном городке на северо-западном побережье Перу. На тамошнем раннеколониальном кладбище Уанчако раскопали тела двух малышей полуторагодовалого возраста. На скелетах детей есть явные признаки разрушающего влияния оспы.

Кладбище Уанчако связано с колониальной церковью, которая была одной из самых древних в регионе, построенной испанцами между 1535 и 1540 годами. Тамошние 120 захоронений, представляющих раннее колониальное население, отражают первоначальные культурные изменения колониализма в 1540 году. В частности, на скелетах можно найти камышовые кресты и стеклянные бусины, которые были введены в ритуальные захоронения коренного населения европейцами.

Однако до сих пор было неизвестно, что инки болели оспой. Вирус ветряной оспы являлся общеизвестной причиной смерти в Америке. Но поскольку знаки этой смертельной болезни присутствуют на найденных скелетах детей инков, очевидно, этот вирус прибыл на северо-запад Перу вместе с Франсиско Писарро и его солдатами в конце 1530-х годов. Это объясняет тот известный факт, что к 1620 г. население инков сократилось на 70%. Учитывая, что информации о первых годах европейских контактов в Перу практически нет, археологические работы на этих землях крайне важны для понимания контакта коренного населения с колонизаторами.

По исследованиям ученых, из 120 ранних раскопанных колониальных захоронений кладбища Уанчако 90 – это дети. Приблизительно 60% из них были в возрасте до 5 лет. Эти ужасающие цифры свидетельствуют о наличии смертоносного заболевания в Перу.

На двух исследованных скелетах полуторагодовалых малышей ученые обнаружили многочисленные повреждения в суставах плеч, локтей, запястьев, бедер, колен и лодыжек. Разрушение костей, похожих на норы насекомых, типичны для инфекции под названием Variolosa osteomyelitis, которая провоцируется вирусом оспы.

Врачи отмечают, что далеко не все люди, болевшие оспой, имеют повреждение костей. У детей до 5 лет этот показатель составляет до 20%. Поэтому из-за исследования скелетов трудно точно установить, сколько на самом деле инков столкнулись с вирусом оспы. Однако раскопки в Перу все же трудно переоценить, ведь ето первые ярко выраженные случаи разновидного остеомиелита, обнаруженные в Южной Америке.

Известно, что оспа существует не менее трех тысячелетий. Древнейшие доказательства появления этого смертельного заболевания были найдены на коже египетских мумий. Болезнь вызывала многочисленные эпидемии, повлекшие миллионы смертей. Остановить этот страшный недуг удалось в 1980 году благодаря всемирной кампании по вакцинированию.

Биоархеолог из Университета Хэмлайн в Миннесоте Кристина Чинкель подчеркнула, что, несмотря на то, что исследователи знают, как оспа повлияла на древние культуры, все же не хватает проверенных данных о небольших эпидемиях. В частности, информации о том, как эта болезнь влияла на отдаленные коренные населения.

"Если мы начнем выявлять больше таких случаев, сможем лучше понять, как распространялись болезни и где происходили вспышки в ранний колониальный период", – сказала Чинкель.

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