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Шкатулку с костями брата Иисуса, найденную в Израиле, представили на выставке в США. Фото

Инна Василюк
Наука Обоз
3 минуты
1,0 т.
Шкатулку с костями брата Иисуса, найденную в Израиле, представили на выставке в США. Фото

Ящик с костями брата Иисуса – Иакова, который был найден в Израиле, считается "самым значимым предметом времен Христа". И эту ценную христианскую реликвию представили на выставке в США.

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Осуарий в возрасте 2000 лет имеет выгравированное имя брата Сына Божьего. Этот погребальный ящик выставлен на Pullman Yards в Атланте как часть выставки, включающей 350 исторических предметов Иисуса, пишет DailyMail.

Шкатулку с костями брата Иисуса, найденную в Израиле, представили на выставке в США. Фото

По словам исследователей, на известняковом ящике есть надпись на древнем арамейском языке "Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса". Поскольку имена соответствуют именам брата и отца Иисуса из Назарета, многие предполагают, что в ящике когда-то были останки Иакова Справедливого, первого лидера христиан в Иерусалиме после распятия, отмечают эксперты.

По словам историков, в течение первого столетия евреи клали своих умерших в пещерах, а позже собирали кости, чтобы поместить их в осуарии.

Однако, как и многие другие библейские археологические находки, ящик Якова стал предметом споров вскоре после его публичного открытия в 2002 году.

Шкатулку с костями брата Иисуса, найденную в Израиле, представили на выставке в США. Фото

В 2003 году владельца осуария Одеда Голана обвинили в подделке надписи, а эксперты утверждали, что он добавил в известняк фразу "брат Иисуса". В то же время Голан отмечал, что артефакт является настоящим. И после десятилетнего суда израильский коллекционер древностей был оправдан.

Хотя с Голана были сняты все обвинения, судья заявил, что приговор "не означает, что надпись на осуарии аутентична или что она была написана 2000 лет назад".

"Мы провели несколько химических тестов, в том числе самой надписи, которая является важнейшим элементом оссуария. И доказали, что вся надпись аутентична — она была выгравирована несколько тысяч лет назад", – подчеркнул на этой неделе Одед Голан.

Шкатулку с костями брата Иисуса, найденную в Израиле, представили на выставке в США. Фото

В случае подлинности, осуарий Иакова был бы древнейшим вещественным доказательством жизни Иисуса, говорят эксперты. Однако коробку нашли пустой, то есть кости давно утрачены.

История Иакова и его осуария

В Библии несколько раз упоминаются братья Иисуса: Иаков, Иуда, Симон и Иосия. Имя Иакова всегда появляется первым, подчеркивая, что он был старшим среди них.

Известно, что Иаков умер мученической смертью в 62 году нашей эры, когда его забили камнями до смерти по приказу первосвященника. По другим данным, книжники и фарисеи сбросили его с вершины Храма, а затем забили до смерти в 69 году нашей эры.

Шкатулку с костями брата Иисуса, найденную в Израиле, представили на выставке в США. Фото

Согласно ранней церковной истории, первосвященники преследовали цель остановить распространение идеи о том, что Иисус был Спасителем после распятия, поэтому и уничтожали всех его последователей.

Голан рассказал, что купил осуаров в Израиле, когда был еще студентом инженерного факультета. "Тогда я вообще не осознавал его важности", – сказал коллекционер.

Исследование, проведенное в 2015 году, имело целью определить, мог ли осуарий Иакова происходить из гробницы, которая, как считают, принадлежит семье Иисуса.

Известно, что гробница Тальпиот была найдена на юге Старого города в Восточном Иерусалиме в 1980 году и содержала шесть погребальных ящиков с именами брата, отца и матери Иисуса.

Ранее OBOZ.UA писал об осуарии Иакова, как об одном из 7 убедительных доказательств того, что Иисус был реальным человеком.

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