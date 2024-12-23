Шкатулку с костями брата Иисуса, найденную в Израиле, представили на выставке в США. Фото

Ящик с костями брата Иисуса – Иакова, который был найден в Израиле, считается "самым значимым предметом времен Христа". И эту ценную христианскую реликвию представили на выставке в США.

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Осуарий в возрасте 2000 лет имеет выгравированное имя брата Сына Божьего. Этот погребальный ящик выставлен на Pullman Yards в Атланте как часть выставки, включающей 350 исторических предметов Иисуса, пишет DailyMail.

По словам исследователей, на известняковом ящике есть надпись на древнем арамейском языке "Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса". Поскольку имена соответствуют именам брата и отца Иисуса из Назарета, многие предполагают, что в ящике когда-то были останки Иакова Справедливого, первого лидера христиан в Иерусалиме после распятия, отмечают эксперты.

По словам историков, в течение первого столетия евреи клали своих умерших в пещерах, а позже собирали кости, чтобы поместить их в осуарии.

Однако, как и многие другие библейские археологические находки, ящик Якова стал предметом споров вскоре после его публичного открытия в 2002 году.

В 2003 году владельца осуария Одеда Голана обвинили в подделке надписи, а эксперты утверждали, что он добавил в известняк фразу "брат Иисуса". В то же время Голан отмечал, что артефакт является настоящим. И после десятилетнего суда израильский коллекционер древностей был оправдан.

Хотя с Голана были сняты все обвинения, судья заявил, что приговор "не означает, что надпись на осуарии аутентична или что она была написана 2000 лет назад".

"Мы провели несколько химических тестов, в том числе самой надписи, которая является важнейшим элементом оссуария. И доказали, что вся надпись аутентична — она была выгравирована несколько тысяч лет назад", – подчеркнул на этой неделе Одед Голан.

В случае подлинности, осуарий Иакова был бы древнейшим вещественным доказательством жизни Иисуса, говорят эксперты. Однако коробку нашли пустой, то есть кости давно утрачены.

История Иакова и его осуария

В Библии несколько раз упоминаются братья Иисуса: Иаков, Иуда, Симон и Иосия. Имя Иакова всегда появляется первым, подчеркивая, что он был старшим среди них.

Известно, что Иаков умер мученической смертью в 62 году нашей эры, когда его забили камнями до смерти по приказу первосвященника. По другим данным, книжники и фарисеи сбросили его с вершины Храма, а затем забили до смерти в 69 году нашей эры.

Согласно ранней церковной истории, первосвященники преследовали цель остановить распространение идеи о том, что Иисус был Спасителем после распятия, поэтому и уничтожали всех его последователей.

Голан рассказал, что купил осуаров в Израиле, когда был еще студентом инженерного факультета. "Тогда я вообще не осознавал его важности", – сказал коллекционер.

Исследование, проведенное в 2015 году, имело целью определить, мог ли осуарий Иакова происходить из гробницы, которая, как считают, принадлежит семье Иисуса.

Известно, что гробница Тальпиот была найдена на юге Старого города в Восточном Иерусалиме в 1980 году и содержала шесть погребальных ящиков с именами брата, отца и матери Иисуса.

Ранее OBOZ.UA писал об осуарии Иакова, как об одном из 7 убедительных доказательств того, что Иисус был реальным человеком.

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