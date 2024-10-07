Секрет на миллиард долларов. Основатель Amazon раскрыл простой ритуал, приведший его к успеху: наука это подтвердила

Американский предприниматель, основатель интернет-магазина Amazon.com и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос, состояние которого насчитывает более 202 миллиардов долларов, является третьим самым богатым человеком в мире. Миллиардер открыл секрет своего успеха.

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Безос утверждает, что четкий распорядок дня помог заработать миллиардное состояние. Наука подтвердила это, пишет DailyMail.

Джефф Безос рассказывает, что успеха он добился и благодаря четкому распорядку дня. По словам миллиардера, с 2018 года он начинает свой день с разминки на улице, дальше – прогулка. В то время предприниматель выключает все экраны и остается один на один со своими мыслями.

Когда во время выступления в Экономическом клубе Безос впервые изложил свою утреннюю стратегию "время для работы", он описал этот процесс как возможность восстановить силы для важнейших встреч.

"Вот почему я назначаю свои первые встречи на десять часов", – объяснил Безос участникам Клуба.

По словам предпринимателя, сон также имеет решающее значение для успеха. "Я встаю рано и рано ложусь спать", – подчеркнул он.

Остальные детали своего распорядка дня Джефф Безос раскрыл в своей книге Invent & Wander: The Collected Writings of Jeff Bezos. "Мне нужно восемь часов в сон. Тогда я думаю лучше, у меня больше энергии и мое настроение улучшается", – подчеркнул он.

И эти высказывания американского миллиардера подтвердила лицензированный терапевт, специализирующаяся на лечении тревоги и стрессовых расстройств в программе Стэнфордской медицины образа жизни Марис Лоффлер. Она сказала, что недосыпание и сиденье в гаджете по ночам могут усугубить психическое здоровье.

"Если однажды утром, еще лежа в постели, вы просидели в телефоне в течение часа, негативное влияние будет минимальным. Но если это станет ежедневной привычкой, то такое поведение может нанести существенный вред психическому здоровью", – объяснила она.

Лоффлер привела пример исследованию нейронауки, которое показало, что увеличение использования экранов среди взрослых может ухудшить обучаемость, память и психическое здоровье.

Еще одно научное исследование выявило тревожную связь между регулярным просмотром телевизора (пять часов и более в день) и повышенным риском развития деменции, болезни Паркинсона и других заболеваний, связанных с мозговыми заболеваниями.

Марис Лоффлер подчеркнула, что научные исследования доказывают, что объем серого вещества в мозгу взрослых уменьшается, если они смотрят на свой экран в течение двух или более часов в день вне работы.

Ранее OBOZ.UA писал, что Джефф Безос купил один из самых быстрых частных самолетов мира, где есть 5 комнат, душ и большая кухня.

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