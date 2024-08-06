Самый известный метеоритный поток Персеиды 'зажжет' небо: когда и как наблюдать за ярким звездопадом

Одним из самых известных и ярких метеорных дождей в году есть Персеиды. Этот звездопад можно наблюдать с середины июля до конца августа, однако пик его активности в этом году приходится на 11-12 августа.

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Некоторые Персеиды появляются вечером, но "душ" метеоритов можно будет увидеть с 23:00 и до рассвета. В этом году Луна будет видна на 50% во время пика звездопада и она зайдет около полуночи, что обеспечит идеальные условия для наблюдений за ярким космическим дождем, сообщает Space.com.

Как возникает метеоритный дождь

По словам ученых, метеорные дожди возникают, когда орбита Земли пересекает путь кометы. Скалистые обломки, оставленные кометой, сгорают, когда она входит в атмосферу планеты. Относительно Персеид, они возникают, поскольку Земля проходит через фрагменты льда и камней, оставленные кометой Свифта-Туттля.

По данным NASA, Персеиды являются обильным звездопадом, можно наблюдать около 100 вспышек в час. Однако случалось, например, в 2016-м, что ученые фиксировали и 150-200 метеоров в час.

При вхождении в атмосферу планеты метеороид Персеид двигается на скорости около 214 365 километров в час. В этот момент он называется метеором. Большинство метеоров небольшие, размером с песчинку, часто ни один из них не достигает поверхности планеты. Но если это все-таки произойдет, он уже будет называться метеоритом.

Температура метеоров достигает 1650 градусов Цельсия, когда они входят в атмосферу, они нагревают и сжимают воздух вокруг себя. Большинство фрагментов становятся видимыми наблюдателями на земле, когда они оказываются на высоте примерно 97 километров.

Как наблюдать за Персеидами

Персеиды – это метеорные потоки, названные в честь созвездия Персея, расположенного в Северном полушарии. Чтобы увидеть Персеиды, необходимо сосредоточиться на этом созвездии. На небе оно располагается рядом с более ярким и более известным созвездием Кассиопеи.

В астрономических журналах Персеид описывают как "много ярких и фрагментированных метеоров", которые оставляют за собой стойкие влечения.

В это время года также активны метеорные потоки Дельта-Акварид и Каппа-Лебедев.

Астрологи подчеркивают, чтобы максимально насладиться звездопадом, нужно выйти на открытую местность подальше от света фонарей. Ведь метеоритные дожди лучше видно на темном небе. Перед наблюдением нужно выключить все гаджеты и дать глазам достаточно времени для адаптации к темноте.

Для просмотра Персеид не требуется опыта. А только тёплый плед и термос с вкусным какао. Ведь этот удивительный космический спектакль будет продолжаться до самого утра.

Ранее OBOZ.UA писал, когда и как увидеть самый мощный звездопад года.

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