Самый известный карликовый бегемотик теперь имеет собственную песню, которую уже перевели на четыре языка. Видео
Детеныш карликового бегемота Му Денг, который через несколько недель после появления на свет стал звездой интернета, уже имеет собственную песню. Композицию самого известного бегемотика уже успели перевести на четыре языка: тайский, английский, китайский и японский.
Песенка Му Денг, которая проживает в открытом зоопарке Таиланда, называется "Moodeng Moodeng". Веселый 50-секундный трек выпустила музыкальная компания GMM Music, пишет People.
В забавной песенке поется: "Мама, мама, поиграй со мной. Пожалуйста, мама, иди поиграй со мной. Попрыгай со мной, мама". Речь идет о маме карликового бегемота Иону.
Песня появилась после того, как BBC сообщило, что Му Дэн, чье имя переводится как "прыгущий поросенок", помогла удвоить количество посетителей открытого зоопарка Кхао Кхео. По субботам и воскресениям количество желающих увидеть звездного бегемотика выросло с 3000 до 6000-7000 каждый день, говорят работники зверинца.
Правда, увеличение посещаемости заставило руководство зоопарка позаботиться и о дополнительных средствах защиты. Были установлены камеры видеонаблюдения. Ведь некоторые надоедливые гости зверинца умышленно бросают в Му Денг вещи, чтобы разбудить, когда она спит.
"Такое поведение не только жестоко, но и опасно. Мы должны защитить этих животных и сделать им безопасную и комфортную среду для жизни", – подчеркнул директор таиландского зоопарка Наронгвит Чодчой.
Страницы тайского зоопарка в Instagram и TikTok заполнены контентом, связанным с Му Денгом. С тех пор, как этот милый бегемотик родился (6 сентября), наблюдатели снимают его каждый шаг на видео и выкладывают в сеть. Некоторые из роликов уже стали вирусными.
Кроме того, многие фирмы используют изображения этого карликого бегемотика в рекламе собственных брендов. Милую мордашку Му Денг можно увидеть на футболках, шариках и даже тортах.
"Я хотел, чтобы люди ее знали, посещали в зоопарке и смотрели в интернете. Но уровень славы Му Денг превысил наши ожидания", – сказал смотритель зоопарка Аттапон Нунди.
Сотрудники зверинца надеются, что слава Му Денг сможет привлечь внимание общественности к тому факту, что карликовые бегемоты находятся под угрозой исчезновения. По данным Международного союза охраны природы, в дикой природе их осталось менее 3000 человек.
Ранее OBOZ.UA писал, что видео с карликовым бегемотиком набирает миллионы просмотров в сети.
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