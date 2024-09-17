'Прыгучая свинья' захватила сеть: видео с карликовым бегемотиком набирает миллионы просмотров

Детёныш карликового бегемота Му Ден, два месяца назад родившийся в открытом зоопарке Таиланда, уже успел стать звездой интернета. Видеоролики с этой милой крохой набирают миллионы просмотров в социальных сетях X, Facebook и TikTok.

Видео дня

По словам директора зоопарка Наронгвита Чодчоя, естественная миловидность Му Ден привлекает внимание к находящемуся под угрозой исчезновения виду. Кроме того, статистика свидетельствует о том, что количество посетителей зоопарка выросло как минимум на 30%, пишет NBC News.

Карликовых бегемотов классифицировали как исчезающий вид, их количество сокращается из-за браконьерства. По данным Pygmy Hippo Foundation, в дикой природе осталось лишь около 2000 карликовых бегемотов. Поэтому зоологи отмечают, что очень важно пропагандировать этих милых созданий и защищать их.

Именно этим и занимается малышка Му Ден. Из первых публикаций видео этой крохи, ролики стали вирусными. Имя для новорожденной самки выбирали всем интернетом. Остановились на Му Ден, что в переводе с тайского означает "прыгучая свинья". Ведь эта девочка довольно подвижна.

Популярности Му Денг могут позавидовать даже голливудские звезды. Ведь этот карликовый бегемотик снимается в рекламе и уже успел стать послом бренда в Таиланде. Косметическая фирма Sephora рекламирует свои румяна, "чтобы достичь такого розово-персикового оттенка щек, как у Му Ден". А пекарня в Бангкоке сообщила в Facebook, что ей придется ограничить заказ на свои торты, похожие на кроху-бегемота, поскольку спрос стал очень высоким.

Как и любая знаменитость, у Му Ден есть десятки страниц для поклонников в социальных сетях с фотографиями и видео, на которых зафиксировано каждое мгновение ее жизнь: дремание, прогулки вокруг вольера, купание… А беззубее жевание крохи-гиппо стало безоговорочным хитом Интернета.

Поклонники заполонили открытый зоопарк Кхао Кхео на востоке Таиланда. Опекуны даже обеспокоены таким чрезмерным вниманием. Поэтому чиновники предупредили, чтобы посетители были максимально сдержанны и не нанесли вреда знаменитому бегемотику.

Ранее OBOZ.UA писал, что карликовые слоны могут исчезнуть с лица Земли.

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