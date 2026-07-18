"Самые интересные слои находятся прямо под нами": польские археологи поделились подробностями уникальных раскопок в поисках порта викингов

На Серебряной горе (Srebrne Wzgórze) в польском городе Волин стартовал второй сезон археологических раскопок . Исследователи надеются обнаружить остатки средневекового порта и получить новые доказательства происхождения города и участия викингов в его развитии.

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Над проектом работают археологи Института археологии и этнологии Польской академии наук совместно с Орхусским университетом. О ходе исследований и первых результатах рассказал доктор Войцех Филиповяк из IAE PAN.

Археологи исследуют северную часть средневекового Волина, где, по их предположениям, мог располагаться исторический порт. По словам Войцеха Филиповяка, экспедиция уже достигла культурных слоев X века, а следующим этапом станет изучение отложений VIII–IX веков, относящихся к периоду основания города.

Исследователи рассчитывают обнаружить остатки порта, который был ключевым элементом раннесредневековых городов. Они также стремятся выяснить, насколько значительным был вклад скандинавов и викингов в формирование Волина и как поселение превратилось в важный торговый центр, объединявший славянские и скандинавские общины Балтийского региона.

"Мы надеемся обнаружить остатки порта, который был важнейшим элементом городов того времени. Самые интересные археологические слои находятся прямо под нами. Они относятся ко времени основания Волина, и археологи до сих пор спорят, насколько значительным был вклад скандинавов и викингов в его создание", — отметил Филиповяк.

В ходе раскопок также будут изучать планировку города, темпы его развития и повседневную жизнь жителей. По словам Филиповяка, работам способствуют уникальные условия сохранности памятников: заболоченная почва без доступа кислорода позволила сохранить деревянные конструкции и другие органические материалы.

В ходе первого сезона археологи обнаружили четыре деревянных сооружения, разделенных дренажными канавами. Они датируются примерно XI веком и, как отмечает исследователь, по своей планировке напоминают здания из скандинавских ремесленных и торговых поселений, основанных викингами.

Среди находок предыдущего сезона также были янтарные бусины, металлические украшения, керамика, глиняные прясли и точильные камни, привезенные из норвежских карьеров. По мнению исследователей, эти артефакты подтверждают существование обширных торговых связей Волина с другими регионами Северной Европы.

Археологические исследования в Волине ведутся уже почти 200 лет. Первые документально зафиксированные раскопки состоялись еще в 1828 году. Ожидается, что нынешний сезон поможет получить новые данные о происхождении города.

Напомним, в Швейцарии археологи обнаружили хорошо сохранившиеся остатки римского города Тасгетиум, который более двух тысяч лет скрывали и сохраняли болотистые почвы. Исследователям удалось обнаружить центральную улицу, деревянные жилые дома, крытые галереи, а также предметы повседневной жизни жителей античного поселения.

Также OBOZ.UA сообщал, что масштабная научная экспедиция на территории античного комплекса Марина-эль-Аламейн в Египте увенчалась успехом для археологов. Специалисты сумели раскопать 18 древних усыпальниц, в которых хранились не только человеческие останки, но и ценные предметы религиозного культа.

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