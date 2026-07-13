В Египте обнаружили 18 древних гробниц с золотыми языками. Фото

Масштабная научная экспедиция на территории античного комплекса Марина-эль-Аламейн в Египте увенчалась успехом для археологов. Специалисты сумели раскопать 18 древних усыпальниц, в которых находились не только человеческие останки, но и ценные предметы религиозного культа.

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Эта находка существенно дополняет представления историков о культурной жизни важного прибрежного центра Средиземноморья. Государственные структуры уже планируют включить вновь открытые объекты в общие туристические маршруты страны, сочетая пляжный отдых с изучением древнего наследия, отмечает Министерство туризма и древностей Египта.

Архитектурное разнообразие и золотые обереги загробного мира

Среди найденных инженерных сооружений ученые выделяют две основные группы: одиннадцать подземных склепов, вырубленных непосредственно в скальной породе на глубине около восьми метров, и семь наземных объектов из известняковых блоков.

Особую ценность для науки представляют камеры, которые на протяжении тысячелетий оставались запечатанными оригинальными каменными плитами, что уберегло их от разграбления. Кроме того, вокруг главных сооружений обнаружены многочисленные более простые захоронения и старинный колодец, который впоследствии также превратили в общую усыпальницу для различных слоев общества того времени.

Наибольшее внимание исследователей привлекли 24 тонкие золотые пластины, которые, согласно тогдашнему обычаю, вкладывали в ротовую полость умерших. Эти символические "золотые языки" должны были помочь человеку общаться с богами в загробном мире.

Рядом с этими артефактами археологи также обнаружили изящный драгоценный оберег в виде Глаза Гора – традиционного древнеегипетского символа защиты от злых сил.

Важным подтверждением взаимопроникновения культур стал огромный гранитный саркофаг длиной два с половиной метра, монолитная крышка которого не сдвинулась с места с момента захоронения. Внутри сохранились кости, которые сейчас анализируют антропологи, а неподалеку лежали обломки гипсовой фигуры сфинкса.

Кроме того, коллекцию находок пополнили высеченный из мрамора силуэт, напоминающий богиню Афродиту, каменная плита с изображением мужчины с птицей в руках и крошечные стеклянные сосуды для сбора слез.

Возрождение античного порта для современной науки и туризма

Исследуемая территория расположена примерно в ста километрах к западу от Александрии. Современные историки отождествляют Марина-эль-Аламейн с процветающим портовым городом Левкаспис, о котором в своих трудах упоминал античный мыслитель Страбон. Наибольший расцвет этого цивилизационного узла пришелся на первые три века нашей эры, когда здесь активно развивались торговля и морское сообщение.

Этот уникальный памятник впервые был случайно обнаружен сорок лет назад во время проведения строительных работ на побережье. Дальнейшие раскопки открыли миру прекрасно сохранившуюся инфраструктуру: сеть городских улиц, жилые дома, общественные залы и обширные кладбища. Все эти элементы демонстрируют яркий синтез египетских традиций и эллинистическо-римского искусства.

В настоящее время власти активно разрабатывают план модернизации этой исторической зоны, чтобы превратить ее в открытый археологический парк. Проект предусматривает строительство современного хаба для путешественников, прокладку экологичных пешеходных и автомобильных маршрутов, создание амфитеатра и надежного хранилища для артефактов. Ожидается, что обновленный комплекс сможет принять первых гостей уже в первой половине следующего года.

OBOZ.UA напоминает, что в Египте археологи раскопали византийский город.

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