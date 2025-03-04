Самое мощное океаническое течение Земли замедляется из-за изменения климата: последствия могут быть катастрофическими

Ученые предупреждают, что сильнейшее океаническое течение Земли замедляется из-за изменения климата, что может привести к катастрофическим последствиям. Антарктическое циркумполярное течение (ACC) транспортирует около 173 миллионов кубических метров воды ежесекундно в непрерывном кольце вокруг всего Антарктического континента.

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Новые исследования показывают, что к 2050 году ACC может стать на 20% медленнее из-за климатических изменений, вызванных деятельностью человека. Если это произойдет, то может привести к "порочному кругу" быстрого таяния льда, повышению уровня моря и спирали глобальных температур, пишет DailyMail.

По словам ученых, антарктическое циркумполярное течение, которое в более чем четыре раза мощнее Гольфстрима, является ключевой частью "океанского конвейера", перемещающей воду, тепло и питательные вещества планетой.

Но поскольку пресная вода от таяния морского льда попадает в некоторые районы Антарктики, двигающие этот конвейер процессы начнут ослабевать, объясняют эксперты.

"Океан чрезвычайно сложен и хорошо сбалансирован, но если этот нынешний "двигатель" выйдет из строя, могут возникнуть серьезные проблемы", – сказал ведущий исследователь, доцент Мельбурнского университета Бишахдатта Гаен.

"В частности, большую изменчивость климата с экстремальными погодными условиями в определенных регионах и ускоренное глобальное потепление из-за уменьшения способности океана действовать как поглотитель углерода", – добавил ученый.

Подобно своему более известному северному двоюродному брату, Атлантической меридиональной вращательной циркуляции (AMOC), ACC управляется холодной, соленой водой.

По словам ученых, холодная, плотная вода быстро погружается в самые глубокие "бездны" зоны океана и уносится на север, перенося кислород и CO2, а также сбивая богатые питательными веществами отложения на дне океана.

Затем вода вытягивается на поверхность через процесс, который называется апвелингом в таких районах, как Южный океан к югу от Австралии, принося питательные вещества на поверхность и управляя циклом океанского течения, отмечают специалисты.

Однако последние исследования показали, что морской лед вокруг Антарктиды упал до рекордно низкого уровня в прошлом году.

"Танутые ледяные покровы сбрасывают огромное количество пресной воды в соленый океан. Это внезапное изменение "солености" океана имеет ряд последствий, включая ослабление погружения поверхностных океанских вод в глубину и ослабление сильной океанической струи, окружающей Антарктиду", – отметил доктор Гаен.

Используя мощнейший австралийский суперкомпьютер, ученые смоделировали, как этот процесс повлияет на Антарктическое циркумполярное течение в сценарии, при котором выбросы парниковых газов продолжают расти.

Моделирование показало, что именно таяние льда приведет к замедлению ACC на 20% к 2050 году. Текущие исследования показывают, что такое замедление повлияет на климат.

Ранее OBOZ.UA писал, что лед Антарктиды тает рекордными темпами и последствия могут быть катастрофическими.

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