Самая древняя карта мира раскрыла место, где находится Ноев ковчег. Фото

Ученые расшифровали старейшую в мире карту, выгравированную на глиняной табличке около 3000 лет назад. Исследователи обнаружили место, где находится Ноев ковчег.

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Вавилонский артефакт, известный как Imago Mundi, показывает круглую диаграмму с системой письма, которая использовала клиновидные символы для описания раннего сотворения мира. Исследование проводили ученые из Британского музея, где хранится табличка, пишет DailyMail.

По словам ученых, оборотная сторона таблички действует как ключ, описывая то, что путешественник увидит во время своего путешествия. На одной стороне исследователи расшифровали древние символы, которые говорят, что нужно пройти, чтобы "увидеть что-то толстое, как сосуд парсикта". Слово "парсикту" было найдено на других древневавилонских табличках, в частности для объяснения размера лодки, необходимой для того, чтобы пережить Великий потоп.

Ученые следовали указаниям на табличке и нашли путь к месту, где в древней месопотамской поэме утверждается, что муж и его семья совершили ковчег, чтобы сохранить жизнь. Местонахождение является ассирийским эквивалентом "Арарата", еврейского слова, означающего гору. Ной разбил библейский корабль, построенный для той же цели.

"Что если бы вы отправились в это путешествие, то увидели бы остатки этой исторической лодки", – говорится в послании.

"Это описание Ковчега, который теоретически был построен по вавилонской версии Ноя", – предположил куратор Британского музея, доктор Ирвинг Финкель.

Вавилонская версия истории говорит, что бог Эа наслал потоп, уничтоживший все человечество, за исключением Утнапиштима и его семьи, которые по приказу бога построили ковчег и наполнили его животными.

История о потопе Гильгамеша известна из глиняных табличек, которые датируются примерно 3000 годами, а библейский потоп произошел примерно 5000 лет назад.

В Библии утверждается, что ковчег остановился на "горах Арарат" в Турции после 150-дневного потопа, поглотившего Землю и все живущего на ней, что не было внутри деревянного корабля. И гора, о которой идет речь, имеет вершину, которая по форме и размерам отвечает Ноеву ковчегу.

Мнение о том, что ковчег приземлился на Арарате, вызвало много споров, поскольку одни ученые утверждают, что это образование было сформировано природой, а другие уверены, что оно пришло от высших сил.

Команда экспертов под руководством Стамбульского технического университета годами раскапывала верх, обнаружив в 2023 году, что они обнаружили глину, морские материалы и морепродукты примерно между 3000 и 5000 лет назад.

Однако доктор Эндрю Снеллинг, молодой креационист Земли со степенью доктора философии из Университета Сиднея ранее сказал, что гора Арарат не может быть местом ковчега, поскольку она образовалась лишь после того, как отступили воды наводнения.

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