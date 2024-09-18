Археологи раскрыли 3000-летнюю тайну создания Вселенной и монстров после расшифровки древнейшей карты мира

Исследователи наконец-то расшифровали вавилонскую табличку, которая считается древнейшей картой мира. Это позволило раскрыть 3000-летние секреты о создании Вселенной и монстров.

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Imago Mundi, которую также называют Вавилонской картой мира, была открыта в 1882 году известным археологом Ормузом Рассамом в Сиппаре, древнем вавилонском городе на территории современного Ирака. Созданная между 2600 и 2900 годами, эта табличка дала исследователям уникальный взгляд на верования и практику древней цивилизации, пишет DailyMail.

По словам исследователей, на вавилонской табличке есть круглая карта с фрагментами текста о раннем сотворении мира. Информация написана клинописью – древней системой письма, которая использовала клиновидные символы.

На карте также изображена Месопотамия – или земля "между реками" - историческая область Ближнего Востока, которая в то время считалась "известным миром".

А еще на табличке говорилось о вере в могущественного Бога и мифических существ и монстров, таких как человек-скорпион и Анзу – птица с головой льва.

Ученые утверждают, что Imago Mundi был создан во времена, когда Вавилонская империя была мировым лидером в области архитектуры, культуры, математики и ранних научных достижений. Вавилоняне также были создателями усовершенствованной системы счисления для математики и были первыми, кто создал функциональную теорию планет, включая использование геометрии для отслеживания Юпитера.

Карту впервые обнаружил в 1882 году археолог Ормуз Рассам на территории современного Ирака. Однако с тех пор табличка почти 150 лет оставалась в коробке.

И только когда Imago Mundi приобрел Британский музей в Лондоне, тамошние ученые выяснили, что им удалось получить представление о вере Нововавилонской империи в мистические существа и ее доминирование в регионе.

Внизу в центре карты находится Месопотамия, но особенно уникальны, по словам британских ученых, два круга, окружающих город. "Двойное кольцо очень важно, поскольку на нем есть клинопись с надписью "горькая река". Считалось, что эта вода окружает известный мир", – сказал эксперт Британского музея доктор Ирвинг Финкель.

Исследователи подтвердили, что была еще одна река – Ефрат, прорезавшая древнюю Месопотамию с севера на юг, соединяя реку Горькую на табличке. "Это очень важное кольцо воды, потому что это означало, что вавилоняне имели представление о границах мира, где они жили примерно в шестом веке", – отметил Финкель.

Ученые отмечают, что на карте есть еще нечто большее, чем просто расположение регионов Месопотамии – треугольники с правого края таблички, которые были местом магии и тайны для вавилонян. Некоторые исследователи предположили, что треугольники – это острова, но Финкель считает, что это "почти наверняка горы".

Клинописный текст обозначает эту территорию как место, где "Солнце не видно", то есть горы закрыли ее от обзора.

Часть клинописного текста также намекает на веру вавилонян в то, что мифические существа, включая крылатую лошадь, морскую змею, человека-скорпиона и человека-быка, жили в разных регионах по всей Земле.

Поскольку табличка фрагментирована, полный текст не удалось расшифровать. Но Британский музей сообщил, что на ней говорится о "разрушенных городах, за которыми наблюдает Мардук". Согласно месопотамской мифологии, Мардук был богом творения и богом-покровителем Вавилона, которого также почитали как бога справедливости, сострадания, исцеления и магии.

Финкель сказал, что древняя вавилонская карта "дала нам отличное понимание многих аспектов мышления Месопотамии".

"Это также триумфальная демонстрация того, что происходит, когда у вас очень маленький, абсолютно неинформативный фрагмент смертельно скучного текста, который никто не может понять. Но вы присоединяете его к чему-то в коллекции, что намного больше и совершенно ново. И приключение начинается сначала", – подчеркнул доктор Ирвинг Финкель.

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