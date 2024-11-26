Роскосмос снова отличился: на МКС появилась вонь после стыковки с российским кораблем

После стыковки с российским кораблем "Прогресс 90" на борту Международной космической станции (МКС) появилась вонь. Астронавтов охватила паника из-за "токсичного запаха".

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Российский экипаж быстро надел защитное снаряжение и активировал дополнительную систему очистки воздуха на борту своего сегмента МКС. В NASA заявили, что воздух удалось стабилизировать, однако люк между российским модульным и грузовым суднами по-прежнему оставляют закрытым, пишет DailyMail.

"Прогресс 90" пристыковался к российскому модулю "Поиск" в субботу, доставив три тонны продовольствия, топлива и припасов для членов экипажа Экспедиции 72 на борту МКС.

Космонавты Роскосмоса заметили запах сразу после открывания люка. Астронавт NASA Дон Петтит также сообщил о неком "запахе, похожем на краску из баллончика", говорят в агентстве.

Российский экипаж активировал дополнительную систему очистки воздуха. NASA сообщило, что американская сторона орбитальной лаборатории также активировала собственную систему очистки.

"Очистители воздуха космической станции и датчики загрязнителей контролировали атмосферу станции после наблюдения. В воскресенье диспетчеры полетов определили, что качество воздуха внутри космической станции было на нормальном уровне", – заявили в NASA.

Агентство заверило, что беспокойства по поводу экипажа нет, но люк между российским модульным и грузовым судном оставляют закрытым.

Планируется, что "Прогресс 90" будет пристыкован к МКС примерно шесть месяцев перед возвращением на Землю.

Напомним, что "токсичный запах" появился через несколько месяцев после отчета о том, что NASA и Роскосмос отслеживают 50 "зон, вызывающих беспокойство", связанные с растущей утечкой воздуха на борту МКС.

Американское космическое агентство назвало трещины в российском служебном модуле "самым высоким риском для безопасности", подняв рейтинг угрозы до пяти из пяти возможных.

Хотя о проблеме известно с 2019 года, точный источник утечки до сих пор остается загадкой, говорят эксперты.

По словам специалистов, все потенциальные трещины были покрыты "комбинацией герметика и заплат". Но NASA предупредило, что утечка достигла самого быстрого уровня в апреле этого года – вырос с 0,09 кг до 1,68 кг воздуха ежедневно.

Беспокойство по безопасности станции сейчас настолько велико, что NASA договорилось с Роскосмосом открывать люк только при необходимости и держать его запечатанным вечером.

Ранее OBOZ.UA писал, что астронавтов МКС предупредили об экстренной эвакуации из-за трещин в российском модуле, из-за этого NASA забило тревогу.

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