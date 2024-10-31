Астронавтов МКС предупредили об экстренной эвакуации из-за трещин в российском модуле: NASA забило тревогу. Фото

В отчете NASA на этой неделе признается, что Международная космическая станция (МКС) имеет сегодня 50 проблемных зон и четыре трещины. Они могут привести к экстренной эвакуации из МКС из-за утечки кислорода.

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NASA предупредило, что проблемы возникли в результате одной утечки, которая достигла своего быстрейшего роста в апреле этого года. Если экипаж проведет эвакуацию, это будет первый случай за 24-летнюю историю орбитальной лаборатории, в которой находятся астронавты, пишет MailOnline.

Первые сообщения о проблемах появились в 2013 году, когда кусок космического мусора вызвал небольшое отверстие в одной из солнечных панелей орбитального форпоста. А через три года астронавт заметил крошечную круглую трещину в окне, смотревшем во тьму космоса. С тех пор появились десятки других протечек и трещин, которые удалось закрыть только специальным скотчем, марлей и герметиком.

Текущая проблема находится в российском транспортном тоннеле служебного модуля "Звезда", который был установлен в 2000 году и используется для размещения оборудования для жизнеобеспечения и доступа к российскому грузовому доку. В 2019 году модуль начал пропускать небольшое количество воздуха из-за неизвестной трещины. Однако, несмотря на попытки герметизировать модуль, количество выходящего из станции воздуха только возросло за последние пять лет.

О последней проблеме впервые было сообщено в прошлом месяце, несмотря на то, что официальные лица знали о взломе на "Звезда" с 2019 года, и хотя потенциальные трещины были покрыты комбинацией герметика и заплаток, точный источник утечки неизвестен.

Если утечка значительно усилится и начнет представлять опасность, астронавты могут полностью перекрыть туннель. Хотя это будет означать потеря ценного стыковочного порта, который использовали космические корабли "Прогресс" и "Союз", пишет The Sun.

"Мы неоднократно заявляли о серьезности утечек, в том числе когда я был в России в начале этого года", – сказал помощник администратора NASA Джим Фриз.

К настоящему моменту NASA договорилось с Роскосмосом закрывать люк российского модуля вечером.

Астронавтов предупредили о том, чтобы они оставались в американской части, когда модуль открыт, чтобы они могли быть ближе к своему космическому кораблю в случае экстренной эвакуации.

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