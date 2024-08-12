Редкого черного аиста увидели в Ривненской области: чем он особенный. Видео

Редкого черного аиста, занесенного в Красную книгу Украины и Европейский красный список, заметили в Ровенской области. Необычную птицу, которая гуляла на болоте возле села Яцковичи, удалось запечатлеть местному жителю.

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По словам ученых, черный аист ведет потаенный образ жизни, птица очень осторожна. В отличие от белого аиста, который селится рядом с человеком, черный, напротив, прячется подальше от человеческих глаз и жилищ, утверждают ученые Яворивского национального природного парка.

А недавно редких черных аистов обнаружили жители Золочевского района Львовской области. Птицы сплели гнездо в лесу, которое принадлежит к Бродовскому лесхозу. Интересно, что для гнездования черные сиреньки выбрали себе 350-летний дуб. Такие места подлежат особой охране, говорят экологи.

Основные регионы гнездования черных аистов – это Полесье и Карпаты, а также Украинское Расточье. Исследователи говорят, что птицы все чаще стали гнездиться в лесостепной зоне. Однако вырубка лесов существенно сокращает популяцию этих красных книжников.

По словам экологов, всего в Украине насчитывают только 400-450 пар черных аистов. Сокращение численности этих птиц за последние годы связано с деградацией мест гнездования. Военные действия породили беспокойство как для людей, так и для украинской фауны.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Ровно аист в течение двух недель прилетает к полицейским и просит воды.

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