Редкое фото из космоса показало 'задымление' на значимом леднике Антарктиды: что это за явление

Спутник NASA сделал редкое фото из космоса, на котором видно "задымление" на значимом леднике в западной Антарктиде. По словам ученых, такое явление часто называют "морским дымом".

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Ученые объясняют, что на спутниковом изображении виднеется не дым. Это белые полосы тумана снуют над темной поверхностью океанской воды, где ледник Пайн-Айленд встречается с морем, пишет CNN.

Вода и ветер являются ключевыми элементами для создания морского "дыма". По данным NASA, сильный ветер оттолкнул лед и более холодную воду, позволив теплой воде выйти на поверхность. Более теплая вода впрыскала теплый и влажный воздух в сухой, холодный воздух. Столкновение температур привело к тому, что влага в воздухе конденсировалась в тумане, объясняют ученые.

Морской "дым" не является редким явлением, говорят эксперты. Его часто можно увидеть и на больших озерах, когда первое арктическое дыхание зимы проходит над относительно теплыми водоемами.

Но по данным NASA, увидеть это на спутнике над ледником Пайн-Айленд было необычно, поскольку местность обычно окутана облаками.

Ученые подчеркивают, что ледник Пайн-Айленд – это жизненно важная часть тщательно контролируемой Антарктиды, ведь ей грозит потепление. Ледник действует как водопроводная труба для массивного ледяного покрова, соприкасающегося с ним, посылая поток льда в близлежащий океан.

Этот поток растет с 1990-х годов, поскольку ледник выходит из равновесия теплым воздухом, водой и отсутствием снега, говорят исследователи. И, к сожалению, эта ледяная глыба уже не может восстановить свой лед.

Ученые обеспокоены, ведь Пайн-Айленд вместе с соседним так называемым "ледником судного дня" Туэйтс теряет лед ускоренными темпами за последние несколько десятилетий и может самостоятельно поднять уровень моря на несколько метров.

Ранее OBOZ.UA писал, что ученые бьют тревогу, ведь таяние ледников Аляски приближается к необратимой критической точке.

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