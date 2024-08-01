Таяние ледников Аляски приближается к необратимой критической точке: ученые бьют тревогу. Результаты исследования

Новое исследование показывает, что ледники в большом ледниковом поле Аляски тают очень быстро. Они могут достигнуть точки необратимого уменьшения раньше, чем предполагалось учеными.

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Исследования под руководством ученых из британского Университета Ньюкасла обнаружили, что потеря объемов на леднике Джуно, пролегающем на границе между Аляской и Британской Колумбией ( Канада), резко возросла с 2010 года. Эксперты бьют тревогу, ведь это чрезвычайно тревожный звоночек, пишет ScitechDaily.

Команда, в которую также входили университеты Великобритании, США и Европы, просмотрела записи, начиная с 1770 года, и определила три разных периода изменения объема ледникового поля. Они увидели, что потеря объема ледника оставалась достаточно постоянной с 1770 по 1979 год. Однако с 2015-2019 темпы сокращения площади ледового поля были в пять раз быстрее по сравнению с 1948-1979 годами.

По словам исследователей, увеличение скорости утончения ледника также сопровождалось увеличением его фрагментации. Команда ученых обнаружила резкое увеличение разъединений, когда нижние части ледника отделяются от верхних частей.

Наиболее тревожен тот факт, что 100% ледников, нанесенных на карту в 2019 году, отступили относительно своего положения в 1770 году, а 108 ледников исчезли полностью.

"Очень тревожно то, что наше исследование обнаружило быстрое ускорение с начала XXI века темпов потери ледника на ледовом поле Джуно. Ледяные поля Аляски – преимущественно плоские, плато – особенно уязвимы к ускоренному таянию по мере потепления климата. Ведь потеря льда происходит по всей поверхности", – сказала автор исследования, старшый преподаватель Университета Ньюкасла доктор Бетан Дэвис.

Ученый также добавила, что поскольку ледник на плато Джуно продолжает утончаться, а лед отступает к более низким уровням и более теплому воздуху, процессы обратной связи, которые это запускают, вероятно, помешают предстоящему отрастанию ледников, "потенциально подтолкнув ледники за переломную точку к необратимой рецессии".

На Аляске расположены одни из самых больших в мире ледовых полей плато, и их таяния являются главным фактором текущего повышения уровня моря. Исследователи считают, что процессы, которые они наблюдали в Джуно, вероятно повлияют на другие подобные ледяные поля на Аляске и в Канаде, а также в Гренландии, Норвегии и других высокоарктических местах.

Ученые предположили, что ввиду постоянных изменений климата и глобального потепления, их расчеты по таянию ледников в будущем могут быть неточными. То есть темпы уменьшения ледников, вероятно, станут еще более стремительными.

"Эта работа показала, что разные процессы могут ускорить таяние. А это значит, что текущие прогнозы относительно ледников могут быть даже слишком малы и недооценивать таяние ледников в будущем", – подытожила Бетан Дэвис.

OBOZ.UA ранее писал, что таяние ледников достигло "катастрофических" темпов: это может стать приговором для человечества.

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