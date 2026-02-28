Разрушительные штормы охватили Средиземноморье: ученые выяснили причину непогоды

В этом году Западную Европу накрыло 16 сильных штормов из-за смены атмосферных течений. Сильно пострадали Испания и Португалия. По мнению некоторых ученых, штормы станут более распространенными по мере глобального потепления.

Хотя роль климатического кризиса в формировании штормов все еще остается неопределенной, предварительный анализ Climate Central обнаружил, что он вызвал тепловую волну в море, которая в 10 раз увеличила вероятность штормов в начале февраля. Об этом пишет The Guardian.

Что говорят ученые

В четверг исследование World Weather Attribution (WWA), которое использует общепризнанные методы, но еще не было отправлено на рецензию, показало, что загрязнение углеродом усилило дожди и увеличило масштабы наводнений.

По данным наблюдений, самые сильные дожди в Испании, Португалии и Марокко приносят на треть больше осадков, чем в 1950-х годах, хотя климатические модели рисуют более неоднозначную картину.

Исследователи связывают 11-процентное увеличение количества осадков в северной части региона с глобальным потеплением, но влияние на южную часть региона исследования было слишком неопределенным, чтобы его можно было количественно оценить с помощью методов вероятности.

"Тенденции в регионе являются неоднозначными и не отражаются в климатических моделях. Однако другие данные свидетельствуют о том, что климатические изменения привели к увеличению количества воды, которая может выпасть в виде дождя в этой погодной системе", – говорит Клэр Барнс, исследовательница из Имперского колледжа Лондона и соавтор исследования.

Официальные научные советники ЕС на прошлой неделе заявили, что Европа не адаптируется к повышению температуры на планете и вызванных ею экстремальных погодных условий.

Как сообщал OBOZ.UA, наводнения, вызванные штормом Леонардо, обрушились на Пиренейский полуостров 4 февраля, заставив тысячи людей эвакуироваться, закрыть школы и отменить движение поездов. Шторм продвигался вглубь Испании и Португалии, а метеорологи предупреждали о наводнениях и оползнях из-за "чрезвычайных" дождей на полуострове.

Известно об одном погибшем и десятках пострадавших из-за стихии. В частности, на юго-востоке Португалии 60-летнего местного жителя смыло течением при попытке переехать затопленную территорию. Также есть жертвы среди спасателей.

