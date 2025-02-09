Так формируются воспоминания: что происходит с зрачками во время сна

Ученые из Корнелльского университета (Нью-Йорк, США) обнаружили, что размер зрачка является ключом к пониманию того, как и когда мозг формирует крепкие, долговременные воспоминания. Исследования проводились на мышах.

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Ученые оборудовали подопытных мышей мозговыми электродами и крошечными камерами для отслеживания глаз, и выяснили, что новые воспоминания воспроизводятся и закрепляются, когда зрачок сужается во время фазы быстрого сна. Когда зрачок расширяется, процесс повторяется для старых воспоминаний, пишет MedicalXpress.

По словам ученых, именно эта способность мозга разделять две стадии сна с помощью ранее неизвестной микроструктуры предотвращает "катастрофическое забывание", когда консолидация одного воспоминания стирает другой.

"Полученные результаты могут способствовать разработке методов улучшения памяти людей и помочь компьютерным ученым обучать искусственные нейронные сети для повышения их эффективности", – пишут ученые в результатах исследования, опубликованного в журнале Nature.

Исследование показало, что временная структура сна спящих мышей более разнообразна и больше похожа на стадии сна человека, чем считалось ранее. Прерывая сон мышей в разные моменты, а затем проверяя, как хорошо они помнят изученные задачи, исследователи смогли проанализировать эти процессы.

Когда мышь входит в фазу быстрого сна, ее зрачок сужается, и именно здесь недавно изученные задачи – то есть новые воспоминания – восстанавливаются и закрепляются, а предыдущие знания – нет. И наоборот, старые воспоминания воспроизводятся и интегрируются, когда зрачок расширен.

"Мы предполагаем, что мозг имеет эту промежуточную временную шкалу, отделяющую новое обучение от старого знания", – говорит профессор и автор исследования Азахара Олива.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ученые выяснили, особые психологические черты, которые влияют на сны – это тонкие психические границы и склонность к кошмарам.

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