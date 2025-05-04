Растения умеют кричать? Ученые сделали интересное открытие

Раньше считалось, что растения совершенно беззвучны, но новое исследование изменяет это воображение. Ученые из Тель-Авивского университета установили, что в состоянии стресса растения выдают ультразвуковые сигналы, которые могут передавать информацию об их состоянии.

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Эти звуки не слышны для человеческого уха, но их можно зафиксировать с помощью специального оборудования. Звуковые сигналы имеют форму щелчков и тресков, которые учащаются в ответ на обезвоживание или механические повреждения.

Это открытие может изменить подход к наблюдению за растениями и уходу за ними. Оказывается, "молчаливая" зелень имеет свой способ сообщить об опасности. Исследование было опубликовано в журнале Cell.

Ультразвуковые сигналы: как звучит стресс у растения

Команда израильских ученых протестовала томаты и табак в разных состояниях — здоровом, после обрезки и обезвоженном. В звукоизолированной камере и обычных теплицах они зафиксировали характерные щелчки, возникающие только в условиях стресса. Растения, не подвергавшиеся внешним воздействиям, оставались практически беззвучными.

На основе собранных данных исследователи создали алгоритм машинного обучения, научившийся различать звуки от растений в разных состояниях. Он также мог определять тип растения по его "голосу". Это свидетельствует о потенциале применения таких алгоритмов в сельском хозяйстве или умных теплицах для ранней диагностики проблем.

Растительная "звуковая коммуникация" оказалась распространенным явлением. Исследователи обнаружили схожие звуки в пшенице, кукурузе, винограде, кактусах и других растениях. Они также предполагают, что эти сигналы могут возникать вследствие физических процессов, таких как кавитация — образование пузырьков воздуха в сосудах стебля.

Слышат ли другие организмы эти сигналы? Исследователи считают, что некоторые животные, в том числе насекомые, способны воспринимать эти звуки. Например, бабочка может избежать стрессового растения для откладки яиц. Это открывает новый взгляд на взаимодействие в природных экосистемах, где звук становится еще одним способом передачи информации, отмечает издание ScienceAlert.

Для человека такие открытия могут оказаться полезным инструментом. Вместо визуального мониторинга мы сможем "слушать" растения и оперативно реагировать на их потребности - например, поливать до того, как наступит увядание. Это может стать прорывом в уходе за урожаем.

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