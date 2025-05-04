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Растения умеют кричать? Ученые сделали интересное открытие

Елена Былим
Наука Обоз
2 минуты
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Растения умеют кричать? Ученые сделали интересное открытие

Раньше считалось, что растения совершенно беззвучны, но новое исследование изменяет это воображение. Ученые из Тель-Авивского университета установили, что в состоянии стресса растения выдают ультразвуковые сигналы, которые могут передавать информацию об их состоянии.

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Эти звуки не слышны для человеческого уха, но их можно зафиксировать с помощью специального оборудования. Звуковые сигналы имеют форму щелчков и тресков, которые учащаются в ответ на обезвоживание или механические повреждения.

Это открытие может изменить подход к наблюдению за растениями и уходу за ними. Оказывается, "молчаливая" зелень имеет свой способ сообщить об опасности. Исследование было опубликовано в журнале Cell.

Ультразвуковые сигналы: как звучит стресс у растения

Команда израильских ученых протестовала томаты и табак в разных состояниях — здоровом, после обрезки и обезвоженном. В звукоизолированной камере и обычных теплицах они зафиксировали характерные щелчки, возникающие только в условиях стресса. Растения, не подвергавшиеся внешним воздействиям, оставались практически беззвучными.

Растения умеют кричать? Ученые сделали интересное открытие

На основе собранных данных исследователи создали алгоритм машинного обучения, научившийся различать звуки от растений в разных состояниях. Он также мог определять тип растения по его "голосу". Это свидетельствует о потенциале применения таких алгоритмов в сельском хозяйстве или умных теплицах для ранней диагностики проблем.

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Растительная "звуковая коммуникация" оказалась распространенным явлением. Исследователи обнаружили схожие звуки в пшенице, кукурузе, винограде, кактусах и других растениях. Они также предполагают, что эти сигналы могут возникать вследствие физических процессов, таких как кавитация — образование пузырьков воздуха в сосудах стебля.

Слышат ли другие организмы эти сигналы? Исследователи считают, что некоторые животные, в том числе насекомые, способны воспринимать эти звуки. Например, бабочка может избежать стрессового растения для откладки яиц. Это открывает новый взгляд на взаимодействие в природных экосистемах, где звук становится еще одним способом передачи информации, отмечает издание ScienceAlert.

Для человека такие открытия могут оказаться полезным инструментом. Вместо визуального мониторинга мы сможем "слушать" растения и оперативно реагировать на их потребности - например, поливать до того, как наступит увядание. Это может стать прорывом в уходе за урожаем.

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