Пугающие фото мумий 'Соляных людей Ирана' показали точный момент их смерти более 2 500 лет назад

Ученые годами пытаются разгадать загадки большой древней соляной шахты на северо-западе Ирана, в провинции Зенджан, похоронившей в своих дебрях немало копателей. Новое исследование найденных мумий "Соляных людей Ирана" показывают точный момент их смерти более 2500 лет назад.

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Археологи считают, что они ближе, чем когда-либо, к пониманию особенностей найденных останков шахтеров соляного рудника. Ведь некоторые мертвые люди похожи на зомби, окаменевших с выражением предсмертного крика, пишет DailyMail.

Исследование старинного рудника

Исходя из поселений, раскопанных поблизости, новое исследование показывает, что первые люди, добывавшие соль из иранских рудников, умерли здесь 2500 лет назад.

Из восьми мумифицированных иранских останков, найденных недавно, большинство датируются эпохой империи Ахеменидов, царившей вплоть до Египта на западе и в долине реки Инд на юго-востоке. Эти районы сейчас являются частью Пакистана и Индии.

Согласно новому исследованию ученые утверждают, что в разгар правления этой династии, "шахта Ахеменидов была заброшена после горной катастрофы, которая стоила жизни трем копателям". Добыча соли не восстанавливалась на этом месте почти два столетия.

Однако именно благодаря соли мумии шахтеров, погибших между 405 и 380 годами до нашей эры, хорошо сохранились до наших дней. По словам ученой Лены Эрстрем и ее коллег из Группы изучения мумий Цюрихского университета, "гигроскопический" или поглотительный влагу эффект больших залежей соли в шахте приводил к обезвоживанию копателей, пока они не были "естественно" мумифицированы.

"Результатное обезвоживание удручает рост бактерий и прекращает разложение", – пояснила исследователь.

Но вернуть часы еще дальше назад в старинные времена существования рудника, которая сейчас официально называется соляной шахтой Чехрабад в Дузлаке, оказалось сложнее. Ведь местные жители на протяжении веков занимались здесь самопроизвольной добычей соли.

Чтобы все же понять, когда в этом месте началась добыча соли, новое исследование собрало данные из 18 близлежащих археологических раскопок.

Эксперты убеждены, что соляная гора, особенно легкодоступная и пригодная для добычи на поверхности, как соляной купол Дузлак, сыграла центральную роль в экономической жизни здешнего сельского населения.

Древнейшие поселения, найденные на этом месте, датируются эпохой энеолита или медного возраста примерно 5000-4000 годов до н. е.

Международная группа исследователей, в частности эксперт Лена Эрстрем и ее коллеги из группы изучения мумий, а также иранский археолог Хамед Зифара из Археологического музея Золфагари, выдвинули предположение, что общины каменного века могли добывать соль методами, потерянными временем.

Дед с бородой и шахтер-подросток

К счастью, исследователям удалось раскопать доказательства по позднейшей истории шахты, во времена великих империй Персии. Первый иранский Солтмен (соляный мужчина на английском) был обнаружен зимой 1993 года. Это была очень хорошо сохранившаяся отрезанная голова с длинными белыми волосами и бородой, а также золотой серьгой в левом ухе.

Датирование головы углеродом-14 показало, что Солтмэн 1 жил в первые годы династии Сасанидов в 220–390 годах нашей эры. Этот так называемый сасанидский период был последней из Персидских империй, правивших до мусульманских завоеваний в VII веке.

Также хорошо сохранилась левая голень Солтмена 1, которая была обнаружена недалеко от предыдущих раскопок.

Исследователи смогли определить, что в этот период действовала сложная система добычи соли, возможно ориентированная на экспорт и управляемая империей. В последние несколько десятилетий раскопок эксперты задокументировали врубы на скалах, которые соответствуют клинам и теслам орудий сасанидского периода.

"Более того, есть немало доказательств, что в горнодобывающих районах сасанидского периода содержались ослы. Ведь найденные стойла для ослов указывают на то, что соль в мелких кусках транспортировали из ямы в мешках и корзинах на спинах животных", – отметили исследователи.

Ученые также отмечают, что "никакой дальнейшей деятельности в регионе не было задокументировано после окончания более поздней сасанидской добычи соли, где-то в VI веке нашей эры".

Еще одна найденная мумия Солтмен 4 свидетельствует о том, что это был подросток-шахтер, сохранившийся почти полностью. Его останки доходят до ранней версии соляного рудника империи Ахеменидов. Юноша был похоронен заживо во время катастрофы примерно в 400 году до н.э., закрывшей шахту на столетие.

Мумию Солтмен 4 называют "иконой раскопок в Чехрабаде". "Это объясняется прежде всего его отличным сохранением. Мумия полностью одета в шерстяные брюки, тунику, кожаную обувь и меховую накидку. На правом и левом ушах найдены серебряные серьги. На теле парня обнаружены два глиняных горшка с тестообразным содержимым и ножом", – рассказали исследователи шахты.

По словам ученых, существует немного письменных источников о добыче соли в северо-западном Иране в течение раннего периода и ни одного о периодах Ахеменидов и Сасанидов. Поэтому исследования найденных мумий вносят большой вклад в историю этого края.

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