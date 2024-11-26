Новое исследование перевернуло представление ученых о старении человека

Новое исследование совершенно перевернуло представление ученых о старении в организме человека. Ученые из Стэнфордского университета обнаружили, что этот процесс не равномерен.

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По словам исследователей, некоторые части человеческого тела начинают стареть раньше других. И это касается даже органов и клеток, пишет The Washington Post.

Ученые удивлялись, почему идентичные лабораторные мыши, выращенные из одинаковой ДНК и в одинаковых условиях, в старости становятся разными и умирают в разное время.

Исследователи заметили, что некоторые мыши все время проводят время в движении, несущиеся на своих колесах. Другие же забывают о простых задачах и ковыляют постоянно с места на место. Генетически они оставались неразличенными, но процессы старения у них проходят по-разному, говорят исследователи.

Попытки ученых разгадать происходящее внутри этих мышей переосмысливают в целом представление о старении. Это открыло новую область исследования того, что ученые называют "старением органов", которое рассматривает, как разные части тела начинают стареть раньше других, влияя на то, какие заболевания развиваются и сколько человек живет.

"Старение – это нечто личное, оно происходит на уникальном молекулярном уровне внутри каждого из нас. Когда мы узнаем, как наши собственные органы стареют, то сможем затормозить или ускорить этот процесс", – рассказали учёные из Стэнфордского университета.

Используя передовую молекулярную биологию, генетику и обширные данные для анализа образцов крови людей, ученые определили, что некоторые люди "стареют сердцем", то есть сердце кажется намного старше остальных органов тела. Или у человека "стареет мозг" или "стареют мышцы" , но он с "молодой печенью". Почти любой орган может первым показать признаки экстремального старения, уверены эксперты.

По словам исследователей, последствия старения мозга на продолжительность жизни наиболее значительны. Люди с очень "старым мозгом" имели в 3,4 раза больше шансов заболеть болезнью Альцгеймера, чем их сверстники с "молодым мозгом".

"Старый мозг" был наиболее сильным прогнозом смертности. Это свидетельствует о том, что этот орган может быть центральным регулятором продолжительности жизни людей", – отметили авторы исследования.

Результаты подчеркивают, "насколько сложно старение", подчеркнул руководитель группы ученых Гамильтон Се-Хви О.

Однако самым важным выводом в новом исследовании является то, что возраст органов можно корректировать. Ученые сравнили состояние органов людей с их образом жизни и обнаружили, что часто курящие, пьющие или едящие обработанное мясо, были склонны к ускоренному старению органов. Зато лица, регулярно занимавшиеся спортом, имели более молодые органы.

Ранее OBOZ.UA писал о скачках старения, то есть когда организм стареет быстрее.

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