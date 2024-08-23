Предвестник крушения. За несколько дней до землетрясения в Лос-Анджелесе в Калифорнии заметили редкую 'рыбу судного дня'

За два дня до землетрясения у Калифорнии посетители пляжа обнаружили редкую гигантскую рыбу-весловидную. Она имеет мифическую репутацию и считается "рыбой судного дня", приносящей стихийные бедствия.

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Эти рыбы обитают в морских глубинах и редко попадаются на глаза людям. По странному стечению обстоятельств в регионе произошло землетрясение всего через два дня, пишет Live Science.

Серебристая веслорыба длиной 3,6 метра была найдена 10 августа группой любителей снорклинга и каякеров в бухте Ла-Хойя, к северу от центра Сан-Диего. По словам эксперта по институции по рыбе Бена Фрабла, это лишь 20-й случай, когда веслорыбу выбросило в Калифорнию с 1901 года. А 12 августа в Лос-Анджелесе произошло землетрясение магнитудой 4,4.

"Существует такое мнение, что они – рыбы конца света или плохая примета, сигнализирующая о приближении катастроф, вроде цунами или землетрясения", – прокомментировал Захари Хейпл, докторант Института океанографии Скриппса. "Но корреляция не была доказана", – добавляет учёный.

Хейпл указал на исследование 2019 года, которое обнаружило, что любая предполагаемая связь между наблюдениями весловидных рыб и землетрясениями является чистым суеверием.

Исследователи пока не знают, почему веслорыбу принесло в Сан-Диего, но она очутилась на мелководном рифе между Ла-Хойя-Коув и Ла-Хойя-Шорс. В тот день группа нынешних и бывших морских учёных занималась подводным плаванием и катанием на байдарках на рифе. Рыба была у дна рифа, поэтому ее вытолкали на поверхность, а затем отправили в Национальное управление океанических и атмосферных исследований, где исследователи взяли образцы, чтобы узнать больше о животном.

Однако есть и мнение, что в легенде о связи появления этой рыбы как предвестника катастрофы есть доля правды.

"Теоретически это возможно, потому что во время землетрясения может возникнуть давление в скалах, что может привести к электростатическим зарядам, вызывающим выброс электрически заряженных ионов в воду", – цитирует The Independent преподавателя биологии животных Рэйчел Грант, в Университете Англии Раскина в Кембридже.

"Это может привести к образованию перекиси водорода, являющегося токсичным соединением. Заряженные ионы также могут окислять органические вещества, которые могут либо убить рыбу, либо заставить ее покинуть глубины океана и подняться на поверхность", – пояснила она.

Также ученая добавила, что перед землетрясением происходит выброс большого количества угарного газа, который может повлиять на гребных рыб и других глубоководных существ.

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