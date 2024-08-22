Искусственный интеллект сможет предсказывать 'переломные точки' будущих катастроф: что известно

Прогнозирование опасных переломных моментов в сложных системах ранее являлось сложной задачей для ученых. Но теперь благодаря новой системе искусственного интеллекта эта работа может быть выполнена за них.

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Компьютерные ученые создали программу искусственного интеллекта (ИИ), которая может предугадать наступление катастрофических переломных моментов. Ученые планируют использовать ее для прогнозирования экологического коллапса, финансовых крахов, пандемий и отключений электроэнергии, пишет Live Science.

Переломные моменты – это внезапные сдвиги, после которых локализованная система или ее среда переходят в нежелательное состояние, из которого трудно вернуться. К примеру, если ледяной щит Гренландии упадет, это также уменьшит количество снегопадов в северной части острова, резко повысит уровень моря и сделает большие части щита невосполнимыми.

Однако наука, стоящая за этими возможными событиями, плохо изучена и часто базируется на упрощенных моделях, что усложняет точные прогнозы. Ранее ученые использовали статистику для оценки уменьшения прочности и устойчивости систем по их возрастающим колебаниям. Но результаты исследований с применением таких статистических методов противоречивы.

Поэтому, чтобы найти более точный способ предусмотреть опасные переходы, исследователи соединили два разных типа нейронных сетей или алгоритмов, имитирующих способ обработки информации в мозге. Первый разбивал сложные системы на большие сети взаимодействующих узлов перед отслеживанием связей между узлами, а второй следовал за тем, как отдельные узлы изменялись со временем.

Поскольку переломные моменты трудно предсказать, не менее сложно знать, где их искать, из-за чего фактические данные о внезапных критических переходах дефицитны. Чтобы научить свою модель, исследователи обратились к переломным моментам в простых теоретических системах, включая модельные экосистемы и несинхронизированные метрономы, которые в достаточное время начинают колебаться вместе.

"Если будущий критический переход можно спрогнозировать, тогда мы можем подготовиться к сдвигу или, возможно, даже предотвратить переход, и таким образом смягчить последствия. Это побудило нас разработать подход искусственного интеллекта, чтобы предусмотреть наступление таких внезапных переходов задолго до того, как это состоится", – говорит старший автор исследования Ган Янь, профессор информатики в Университете Тунцзи в Китае.

Ученые уточняют, что хотя предусмотреть такие системы сложно, это стоит внимания, поскольку использование искусственного интеллекта может быть ценным для прогнозирования.

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