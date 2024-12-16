Последнее полнолуние 2024 года взошло над Землей: яркие фото из разных уголков мира

Последняя полная луна 2024 года осветила Землю с 14 на 15 декабря. Наблюдатели из разных уголков мира могли насладиться декабрьской красавцей, которую называют Холодной Луной.

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Появление яркого полнолуния на небе совпало и с пиковыми днями метеоритного потока Геминиды. А наиболее внимательные обозреватели могли увидеть в эти выходные на небе еще и яркую Венеру, Юпитера и даже Сатурна, пишет Space.com.

По словам астрономов, полная луна сошла в созвездии Тельца, прямо вдоль рогов Быка в воскресенье утром, 15 декабря. Но уже в пятницу вечером (13 декабря) эта декабрьская красотка могла порадовать наблюдателей, ведь, по данным Timeanddate, была освещена на 97,9%.

Кто не увидел пикового восхождения Холодной Луны, может увидеть в течение двух следующих дней. Ведь полнолуние будет оставаться освещенным более 90%, говорят эксперты.

Астрономы отмечают, что кроме Юпитера, декабрьская полная луна разделит небо с яркой Венерой, которая сияет на юго-западе как "вечерняя заря" перед тем, как зайти через несколько часов после заката. Сатурн также заметен на ночном небе в созвездии Водолея. И даже Марс можно разглядеть чуть выше созвездия Близнецов, отмечают ученые.

По словам ученых, декабрьская луна стала Холодной из-за того, что ночи, как правило, длинные и уже довольно холодные зимой. Однако известны и другие названия этого полнолуния.

В некоторых кельтских традициях декабрьскую красавицу называли – Дубовая Луна, в традициях чероки – это Снежная Луна, а могиканы звали ее Луной Длинной ночи. А еще некоторые называют ее Луной перед праздником, ведь она сходит незадолго до Рождества.

Астрономы отмечают, что декабрьское полнолуние является не только последней полной Луной в 2024 году, но и последней полной Луной осени Северного полушария и весной Южного полушария. Кроме того, это ближайшее полнолуние к декабрьскому солнцестоянию, которое происходит всего за неделю до этого, пишет EarthSky.

OBOZ.UA ранее писал, о самой большой и самой яркой луне 2024 года.

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