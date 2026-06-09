Под ледниковым щитом Антарктиды обнаружили гигантскую структуру в виде руки: что это

Под огромными ледяными щитами Антарктиды скрывается целый континент с высоченными горами, глубокими долинами и бескрайними равнинами, которые ученые только начинают изучать. Последним прорывом в исследовании этого затерянного мира стало открытие интересной геологической структуры, которое осуществила команда под руководством Университета Генуи.

Видео дня

Как пишет издание IFL Science, исследователи обнаружили систему колоссальных подледниковых бассейнов, образующих огромную веерообразную мегаструктуру, аналогов которой на Земле нет. Эта гигантская структура расположена под Восточноантарктическим ледяным щитом и местами погребена под толщей замерзшей воды глубиной более 3 километров.

Комплекс включает в себя несколько объектов, которые были известны и раньше, в частности бассейны Уилкса и Авроры. Он также охватывает огромную котловину, в которой расположено озеро Восток – крупнейшее из известных подледниковых озер на планете, которое остается запечатанным подо льдом в течение 15-30 миллионов лет.

Новизна открытия заключается в осознании того, что все эти объекты не являются изолированными. Исследование показывает, что они образуют единую мегаструктуру "полуконтинентального масштаба", скалистые ответвления которой расходятся веером от центральной точки вблизи Южного полюса. Ученые отмечают, что сверху эта система напоминает кисть руки, где треугольные промежутки между "пальцами" образуют глубокие бассейны.

Главные истории дня

"Это исследование позволило нам связать между собой структуры, которые до сих пор считались отдельными или независимыми", – отметил Эджидио Армадилло, профессор прикладной геофизики в Университете Генуи и ведущий автор исследования. "Признание существования единой масштабной континентальной архитектуры существенно меняет наше понимание геологической эволюции Восточной Антарктиды", – объяснил Армадилло.

К сожалению, ни одну часть этой невероятной структуры не видно с поверхности. Чтобы фактически заглянуть сквозь лед, понадобилось объединить данные из многих различных источников: гравиметрических измерений, магнитных и сейсмических данных, подледниковой топографии, геологических наблюдений, а также моделей земной коры и литосферы.

И теперь перед учеными встает новый вопрос: как именно сформировалась такая необычная и колоссальная структура. Её радиально расходящаяся от центральной точки форма намекает на то, что она могла возникнуть в результате распределённого ротационного растяжения – редкого процесса, во время которого континентальная кора постепенно растягивается в разные стороны от единого центра.

Исследователи сузили время ее образования до нескольких возможных периодов. Среди них: масштабное эрозионное событие около 250-300 миллионов лет назад, распад суперконтинента Гондвана примерно 65-200 миллионов лет назад или период активных тектонических сдвигов и разломов, который произошел ориентировочно 35-55 миллионов лет назад.

Кроме того, что это открытие дает представление о прошлом, оно имеет серьезное значение и для будущего. Рельеф коренных пород, скрытый подо льдом, будет непосредственно влиять на то, как будут двигаться лед и талые воды в последующие десятилетия. Этот вопрос становится все более острым, поскольку Антарктида продолжает нагреваться и терять ледовый покров.

Все это – только начало открытий, которые скрывает в себе богатая геология антарктического ледяного щита. Среди наиболее впечатляющих здешних образований – подледниковые горы Гамбурцева, которые поднимаются на более 2743 метра над уровнем моря, но остаются покрытыми примерно 3048 метрами льда. Это самые высокие горы, полностью спрятанные подо льдами Антарктиды, и одновременно самый высокий горный хребет планеты, который никогда не видел человеческий глаз.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о древнем тоннеле под Иерусалимом, который озадачил открывших его археологов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.