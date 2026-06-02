Под Иерусалимом нашли древний тоннель: археологи озадачены. Фото и видео

Археологи в Израиле сделали неожиданное открытие во время подготовительных работ перед строительством нового жилого района недалеко от Иерусалима. Под землей они наткнулись на огромный тоннель, который простирается более чем на 50 метров.

Необычное сооружение оказалось настолько большим, что в отдельных его частях мог бы проехать автобус. Больше всего специалистов удивляет то, что пока не удалось установить ни точный возраст тоннеля, ни его истинное назначение. Ученые признают, что это одна из самых загадочных археологических находок последних лет в районе Иерусалима, говорится на сайте Управления древностей Израиля.

Подземный комплекс был обнаружен сотрудниками Израильского управления древностей во время обычного археологического обследования вблизи кибуца Рамат-Рахель.

По словам руководителей раскопок Сивана Мизрахи и Зинови Матскевича, сначала исследователи наткнулись на естественную карстовую полость, которая впоследствии оказалась входом в большой тоннель.

Происхождение тоннеля

Для попадания внутрь археологам приходится спускаться по лестнице к вырубленному в скале входу. Основной проход достигает примерно 5 метров в высоту и 3 метров в ширину. Часть конструкции разрушена, а некоторые участки засыпаны толстыми слоями грунта, который накапливался в течение веков или даже тысячелетий.

Исследователи убеждены, что тоннель создали люди, а не природные процессы. Качество выполнения работ свидетельствует о тщательном планировании и значительных ресурсах, вложенных в его сооружение. По словам археологов, строители имели высокий уровень мастерства и четко понимали, какой цели стремятся достичь.

Тоннель высекли прямо в скале

Гипотезы ученых и историческая загадка

Сначала ученые предположили, что подземный проход мог быть древним водопроводом, который соединялся с источником. Однако геологи отвергли эту версию, поскольку поблизости не обнаружено подземных водных ресурсов, а стены тоннеля не имеют специального покрытия, необходимого для транспортировки воды.

Сейчас основной считается гипотеза, что сооружение могло использоваться как горная выработка для добычи мела, строительного камня или сырья для производства извести.

Однако окончательных доказательств пока нет, поэтому раскопки и исследования будут продолжаться.

Дополнительную интригу создает расположение находки неподалеку от двух важных археологических памятников, где обнаружены следы поселений от эпохи Первого храма до исламского периода.

Если тоннель действительно принадлежит к этому историческому отрезку, его возраст может составлять от 2,5 до 3 тысяч лет. Представители Израильского управления древностей отмечают, что Иерусалим продолжает удивлять даже опытных археологов, а эта находка стала одним из тех редких случаев, когда вопросов пока значительно больше, чем ответов.

