Почему Земля имеет только один спутник, в то время как другие планеты – сотни. Объяснение физика

У нашей планеты Земля есть только один Спутник – Луна, однако есть планеты, которые имеют сотни спутников, или как Венера – не имеют ни одного. Этому есть вполне логическое физическое объяснение.

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Физик из американского Университета Квиннипиак Николь Грануччи объясняет, что с помощью силы тяготения объекты притягивают другие объекты. И чем больше объект, тем большую силу притяжения он имеет, пишет The Conversation.

"Я – учитель физики, который придерживается современных теорий, объясняющих, почему некоторые планеты имеют спутники, а некоторые нет. В настоящее время существует две основные теории, объясняющие это явление. Луны либо увлекаются гравитацией, если они находятся в пределах так называемого радиуса сферы Хилла планеты, либо они образуются вместе с Солнечной системой", – объяснила Николь Грануччи.

Что такое гравитация и радиус сферы Хилла, и это все работает?

Гравитация или тяготение, притяжение – свойство тел с массой притягиваться друг к другу. Поэтому одни объекты способны привлекать другие объекты рядом. И чем больше предмет, тем большую силу притяжения он имеет. Именно гравитационная сила Земли притягивает людей и не дает нам улететь в космос.

В Солнечной системе доминирует большая сила притяжения Солнца, удерживающая все планеты на орбите. Солнце является самым массивным объектом в нашей Солнечной системе, поэтому оно оказывает наибольшее гравитационное влияние на такие объекты, как планеты.

Для того чтобы спутник вращался вокруг планеты, он должен быть достаточно близко к ней. Вместо этого планета должна прикладывать достаточно силы, чтобы удерживать его на орбите. Минимальное расстояние, на котором планета может удерживать спутник на орбите, называется радиусом сферы Хилла.

Луна, вращающаяся вокруг Земли, является хорошим примером того, как работает радиус сферы Хилла. Земля вращается вокруг Солнца, но Луна находится достаточно близко к Земле, поэтому гравитационное тяготение Земли захватывает его. Луна вращается вокруг Земли, а не Солнца, поскольку она находится в радиусе сферы Хилла Земли.

Маленькие планеты, такие как Меркурий и Венера, обладают крошечным радиусом сферы Хилла, поскольку они не могут проявлять большую гравитационную силу. Поэтому любые потенциальные спутники, рядом с маленькими планетами, будут привлечены Солнцем.

Марс имеет два спутника – Фобос и Деймос. Ученые до сих пор спорят, происходят ли они от астероидов, которые прошли близко к радиусу сферы Марса Хилла и были захвачены планетой, или образовались одновременно с Солнечной системой. Больше улик подтверждает первую теорию, поскольку Марс находится близко к поясу астероидов.

Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун имеют большие радиусы сферы Хилла, поскольку они гораздо больше Земли, Марса, Меркурия и Венеры, а также находятся дальше от Солнца. Их гравитационное тяготение может привлекать и удерживать на орбите больше естественных спутников. К примеру, Юпитер имеет 95 спутников, а Сатурн – 146.

Луны образуются вместе с Солнечной системой

По словам физика Николь Грануччи, другая теория предполагает, что некоторые спутники образовались одновременно с их Солнечной системой.

Солнечные системы начинаются с большого газового диска, вращающегося вокруг солнца. Когда газ вращается вокруг Солнца, он конденсируется в планеты и вращающиеся вокруг них спутники. Тогда все планеты и спутники обращаются в одном направлении.

Представленное видео показывает, как образовались планеты нашей солнечной системы. Темные кольца на диске символизируют образование планет и спутников. Впоследствии газ конденсируется на планеты, естественные спутники и астероиды.

Но всего несколько спутников в нашей Солнечной системе, вероятно, были созданы таким образом. Ученые предполагают, что внутренние спутники Юпитера и Сатурна образовались при возникновении нашей Солнечной системы, поскольку они очень стары. Остальные спутники в нашей Солнечной системе, включая внешние спутники Юпитера и Сатурна, вероятно, были увлечены гравитацией своих планет.

Особое происхождение Луны Земли

Однако Луна Земли, по мнению ученых, особенная, поскольку она, вероятно, сформировалась иным способом. Ученые считают, что когда-то крупный объект размером с Марс столкнулся с Землей. И во время этого столкновения большой кусок отлетел от Земли на ее орбиту и стал Луной.

Ученые рассматривают особое происхождение Луны Земли, поскольку они обнаружили в почве на поверхности Луны разновидность горной породы под названием базальт. Лунный базальт выглядит так же, как базальт, найденный внутри Земли.

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