Почему все младенцы плачут: есть научное объяснение

Плач новорожденных – одна из первых форм коммуникации, и одновременно один из главных источников тревоги для родителей. Но сколько именно плачет ребенок, оказывается, в значительной степени зависит не от методов воспитания, а от генетики .

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Это показало новое шведское исследование, проведенное Уппсальским университетом совместно с Каролинским институтом. Результаты были обнародованы на сайте университета.

Генетика определяет, сколько плачет ребенок

Исследование основывается на анализе анкет от родителей около 1000 пар близнецов со всей Швеции. Участников опрашивали дважды – когда детям было 2 месяца и 5 месяцев – с фокусом на три аспекта: продолжительность плача, качество сна и способность младенцев успокаиваться.

Самые выразительные результаты касались именно плача. По словам Шарлотты Викторссон, ведущего автора исследования, уже в 2-месячном возрасте до 50% вариаций в продолжительности плача объясняются генетикой. В возрасте 5 месяцев этот показатель возрастал до 70%.

"Для родителей это может быть облегчением – знать, что на продолжительность плача они имеют ограниченное влияние, и что это поведение в большой степени обусловлено наследственностью", – отмечает исследовательница.

Остальные причины плача связаны с так называемой "уникальной средой" – индивидуальными условиями жизни ребенка, которые нельзя точно идентифицировать только через анкетирование.

Как измеряется влияние наследственности

В исследовании сравнивали однояйцевых (монозиготных) и разнояйцевых (дизиготных) близнецов. Поскольку близнецы растут в одинаковой среде, значительные различия в их поведении позволяют точнее определить роль генетики. Если однояйцевые близнецы имеют сходные реакции, а разнояйцевые – менее похожи, это свидетельствует о высоком влиянии наследственных факторов.

Сон, пробуждение и роль среды

Когда речь идет о качестве сна, генетика играет меньшую роль. Частота ночных пробуждений, как выяснили исследователи, в значительной степени зависит от внешних условий: режима сна, обстановки, способов укладки. Также родителей спрашивали, сколько времени ребенку нужно, чтобы заснуть после того, как его положили в кроватку.

В возрасте 2 месяцев эти реакции определялись преимущественно средой, но уже в 5 месяцев генетический фактор начинал приобретать вес. Это указывает на динамику развития ребенка в первые месяцы жизни.

"Ранняя среда имеет наибольшее влияние на адаптацию ко сну, но с возрастом эта способность становится все более обусловленной биологически", – объясняет Шарлотта Викторссон.

Ученые продолжили наблюдение за близнецами до 36-месячного возраста, что позволит проследить, как меняются поведенческие модели с ростом. Сейчас эти результаты являются лишь первой фазой масштабного исследования.

Несмотря на то, что на основе обсервационных данных трудно сделать выводы об эффективности конкретных методов воспитания, ученые отмечают: понимание роли наследственности и среды помогает уменьшить тревогу родителей и дает основу для будущих практических рекомендаций.

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