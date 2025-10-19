Почему самый странный фрукт на свете называют 'пальцами мертвецов': какой он на вкус. Фото

Кустарник декенея Фаргеза растет в китайских провинциях Сычуань, Хубэй и Юнань. И он не представлял бы никакого интереса для туристов, если бы не его необычные фрукты, созревающие в октябре. За весьма специфические форму и цвет в народе они получили название "пальцы мертвецов".

Как пишет издание IFL Science, плоды, растущие на кустах декенеи действительно напоминают пальцы мертвого человека и могут даже испугать кого-то, кто увидит их впервые. Плоды растения имеют серо-голубой цвет, по форме они удлиненные, а заостренный кончик каждого действительно напоминает ноготь.

Это необычное растение было впервые описано в научной литературе в 1892 году французским ботаником Адриеном Рене Франше. Для Journal de Botanique он написал, что плоды растения имеют "красивый синий цвет". Правда, Фраше они показались больше похожими на гусениц, свисающих с ветвей. И такое сравнение также имеет право на существование.

Франше получил образец декенеи Фаргеза от французского католического миссионера Поля Гийома Фаржа, и именно в его честь растение получило свое название. Фарж был довольно плодовитым ботаником-коллекционером и за время своей миссии в провинции Сычуань собрал почти 4000 видов растений.

Но можно ли есть "пальцы мертвецов"? Смельчаки, которые решились попробовать эти плоды, говорят, что да. Хотя особое удовольствие от их потребления вы вряд ли получите.

Согласно записи в блоге Дэниела Москина, руководителя исследований Ботанического сада и Центра исследований растений Университета Британской Колумбии, плод "не неприятный, но пресный". При этом мякоть имеет интересную текстуру, похожую на желе.

В свою очередь морфолог семян Королевского ботанического сада в Кью Вольфганг Стаппи получил от экзотического фрукта немножко больше наслаждения. "Вкус мне показался очень приятным и тонким, преимущественно сладким, возможно, с нотками дыни или огурца", – так описал он свои впечатления.

