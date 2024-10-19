Почему не стоит давать пощечину: неврологи обнаружили серьезную опасность для здоровья. Результаты исследования

Неврологи из Университета Питтсбурга и системы здравоохранения штата Вирджиния выяснили, что пощечина может вызвать сотрясение мозга. Для исследования были проанализированы последствия 333 пощечин.

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В последние годы стал популярным новый вид спорта – "пощечины". Команда неврологов просмотрела кадры из первых телевизионных соревнований по оплеухам в США и обнаружила, что риск сотрясения мозга чрезвычайно высок, пишет Science Alert.

"Пощечины могут быть более тяжелым боевым видом спорта, чем считалось ранее, и следует применять стратегии предотвращения неврологической смерти среди его участников", – утверждает команда врачей.

Самыми распространенными признаками были утрата координации движений, медлительность подъема, пустой взгляд, рвота и краткосрочная амнезия.

Из всех 333 проанализированных пощечин признаки сотрясения мозга наблюдались после 97 пощечин, что соответствует примерно 30 процентам. Из 56 участников, которых проверили, у 44 был по крайней мере один из признаков сотрясения мозга. Двадцать участников также показали видимые признаки повторного сотрясения мозга во время игры.

Участники, у которых уже были признаки сотрясения мозга, проигрывали в 75% случаев.

Несмотря на то, что эти начальные выводы получены из небольшого размера выборки и базируются только на видимых признаках сотрясения мозга, авторы предполагают, что оплеухи могут повлечь за собой черепно-мозговую травму с потенциальными долгосрочными последствиями.

"Непрофессиональному зрителю может быть интересно наблюдать за оплеухами, но мы, как медицинские работники, обнаружили, что некоторые аспекты соревнований вызывают серьезную обеспокоенность", – говорит невролог Радж Сваруп Лавади из Питтсбургского университета, руководивший последним исследованием.

"Наша конечная цель – сделать все профессиональные виды спорта более безопасными для неврологического здоровья спортсменов. На самом деле трудно запретить любой вид спорта, но можно повысить осведомленность о связанном с этим вреде".

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