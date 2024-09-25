Сколько необходимо двигаться, если у вас сидячая работа. Исследование ученых

Ученые подсчитали, сколько упражнений нужно делать в день, чтобы "компенсировать" сидячую работу. Согласно исследованиям, до 40 минут физической активности ежедневно является правильным объемом, чтобы сбалансировать 10 часов сиденья на месте.

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Правда, речь идет не только об интенсивных силовых нагрузках. Раздвигать тело от сидения помогут любые упражнения, даже игра в мяч с ребенком или прогулка по парку с домашним любимцем, отмечает ScienceAlert.

Врачи отмечают, что проводить много времени сидя – вредно для человеческого организма. Поэтому ученые провели комплексное исследование, чтобы выяснить, сколько времени в день нужно выделять для физических упражнений, чтобы быть здоровым.

Эксперты объединили девять предыдущих исследований, в которых в общей сложности приняли участие 44 370 человек в четырех разных странах, которые носили те или иные фитнес-трекеры.

Анализ показал, что риск смерти среди ведущих малоподвижный образ жизни возрос, поскольку время, затраченное на физическую активность средней и высокой интенсивности, уменьшилось.

"У активных людей, занимающихся физическими упражнениями умеренной или высокой интенсивности в течение 30-40 минут в день, связь между длительным сидячим положением и риском смерти несущественно отличается от тех, кто проводит мало времени в сидячем положении", – отмечают исследователи.

То есть, даже выполнение определенных интенсивных видов деятельности – езда на велосипеде, быстрая ходьба или садоводство – может снизить риск преждевременной смерти, даже если у вас сидячая работа.

Подобные советы можно встретить и в Глобальных рекомендациях Всемирной организации здравоохранения по физической активности и сидячему образу жизни, составленных 40 учеными из шести континентов.

"Как подчеркивается в этих рекомендациях, любая физическая активность имеет значение, и любое ее количество лучше, чем ни одно", – сказал исследователь физической активности и здоровья населения Эммануэль Стаматакис из Сиднейского университета в Австралии.

Исследование, основанное на фитнес-трекерах, в целом соответствует рекомендациям ВОЗ, рекомендующим 150-300 минут средней интенсивности или 75-150 минут интенсивной физической активности еженедельно, чтобы противодействовать сидячому образу жизни.

Подъем по лестнице вместо лифта, игры с детьми и домашними животными, участие в йоге или танцах, выполнение домашних дел, прогулки и езда на велосипеде – все это упражнения, с помощью которых люди могут быть более активными, отмечают ученые.

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