Почему мы не помним раннее детство: ученые приблизились к разгадке

Большинство взрослых людей не способны вспомнить события, которые происходили с ними в возрасте до трех-четырех лет. Долгое время в научном сообществе велись дискуссии о том, рождается ли человеческий мозг как tabula rasa (исходное состояние, буквально "чистая доска"), постепенно накапливая опыт.

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Новое исследование приблизило специалистов к разгадке этого феномена, перевернув представления о развитии нашего центра памяти. Как отмечает Live Science, оказалось, что фундаментальные причины неспособности воспроизвести детские годы кроются в особенностях формирования и последующего переформатирования нейронных сетей гиппокампа.

Исследование, опубликованное в научном журнале Nature Communications, было посвящено изучению гиппокампа – участка мозга в форме морского конька, отвечающего за сохранение и воспроизведение воспоминаний. Учёные проанализировали ткани мозга подопытных животных на разных этапах их жизни: от рождения до зрелости. Результаты показали, что в раннем возрасте зона памяти под названием CA3 не является пустой, а наоборот – чрезвычайно плотно заполнена хаотичными нейронными связями.

Нейробиологи назвали это состояние tabula plena (заполненная доска). В первые дни жизни синапсы (связи между клетками) удивительно сильны, и для активации нейрона достаточно всего одного сигнала. С возрастом мозг начинает активно "прореживать" и оптимизировать эту сеть, делая её более разреженной, но значительно более структурированной. Основная часть этого процесса завершается к подростковому возрасту.

Почему детские воспоминания стираются

Такая чрезмерная активность и чувствительность молодого мозга имеет свою обратную сторону. Поскольку нейроны активируются слишком легко, различные жизненные впечатления младенца накладываются друг на друга, создавая перекрестные паттерны. Из-за слишком сильного наложения мозг просто не способен отделить одно воспоминание от другого, генерируя размытые и обобщённые пласты информации вместо чётких зафиксированных событий.

В качестве примера ученые приводят поведение молодых грызунов: если взрослая особь после легкого удара током боится именно того конкретного угла клетки, где это произошло, то малыш начинает пугаться любой похожей обстановки. Память о событии сохраняется, но она лишена точности и конкретики. По мере взросления организма нейроны становятся более требовательными и нуждаются в нескольких сигналах для активации, что, наконец, позволяет формировать стабильные и специфические воспоминания.

Генетическая предпосылка для выживания

Ученые предполагают, что изначальная гиперподключенность мозга является генетически запрограммированным процессом, который происходит еще до рождения. Такой механизм дает ребенку жизненно необходимый старт, помогая мгновенно связывать между собой различные типы первичной информации: звуки, запахи и визуальные образы. Если бы мозг действительно начинал работу как "чистая доска", изолированным нейронам было бы слишком трудно найти друг друга для построения первых цепочек связи.

Опыт, полученный после рождения, постепенно отсекает все лишнее, наводя порядок в системе. Однако те ранние отпечатки, которые формируются в перегруженном детском гиппокампе, хотя и влияют на наше подсознание и психологию в будущем, по своей структуре совсем не похожи на подробные воспоминания взрослого человека, поэтому и не могут быть воспроизведены нашей памятью.

OBOZ.UA ранее писал о том, что современные дети не могут делать, хотя поколение X часто делало это в детстве.

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