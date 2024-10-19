Почему люди думают, что они правы, даже если это не так. Разъяснение ученых

То, как человек реагирует на споры или мнения, отличающиеся от его собственных, может иметь серьезные последствия. Наверное, каждый может вспомнить случай, когда все участники спора считали, что они правы, и ни до одного положительного результата ссора не дошла.

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Согласно новому психологическому исследованию, эта ситуация может быть вызвана недавно изобретенным предубеждением, известным как "иллюзия адекватности информации". Это происходит в момент, когда человек склонен предполагать, что у него есть вся информация, необходимая для того, чтобы занять позицию или привести аргумент, даже если он этого не делает, пишет Ifl Science.

Исследователи из штата Огайо, Стэнфордского университета и Университета Джона Гопкинса выдвинули дополнительное предупреждение, которое они называют "иллюзией адекватности информации". Это новое предубеждение заставляет людей считать, что у них достаточно информации, чтобы понять ситуацию и принять правильные решения, даже если они часто не могут узнать то, чего они не знают.

"От Сократа до Рамсфельда люди часто признают, что есть многое, чего они не знают. Предположение, что они видят объективную реальность, заключается в том, что люди не могут объяснить неизвестное", – объясняют ученые в своем исследовании.

Эта неудача приводит к тому, что люди уверенно ориентируются в своем социальном мире, предполагая, что они обладают всей необходимой информацией. Они формируют мысли и укрепляют ценности и поведение, не задумываясь о том, сколько они не знают.

Чтобы продемонстрировать эту специфическую предвзятость и то, чем она отличается от наивного реализма, команда опросил 1261 американца. Участники читали статью о нехватке воды в придуманной школе. Одна группа прочла статью, в которой приводились аргументы, почему школа должна объединиться с другим учебным заведением, а вторая группа прочла статью, в которой обсуждалось лишь то, почему школа должна оставаться отдельно, и надеяться на решение проблемы. Затем контрольная группа зачитала все аргументы за то, чтобы школа либо объединилась, либо осталась там, где она была.

Команда обнаружила, что большинство людей в первой и второй группах – за объединение и за разъединение – считали, что достаточно информации, чтобы принять решение о будущем школы. Напротив, всего около 55 процентов контрольной группы считали, что школа должна объединиться. Имевшие половину информации также были более уверены, что другие люди дадут те же рекомендации, что и они.

"Это исследование дает конвергентные доказательства того, что люди считают, что они обладают адекватной информацией, даже если им не хватает половины соответствующей информации или они пропускают важное мнение. Кроме того, они предполагают умеренно высокий уровень компетенции, чтобы делать справедливую, тщательную оценку информации во время принятие своих решений", – объяснила команда.

Интересно, что исследование также показало, что некоторые участники были готовы изменить свои рекомендации, когда узнали другую половину аргумента. После того, как этим людям предоставили оставшиеся аргументы, результаты оказались сравнимыми с результатами контрольной группы: около 55 процентов выступили за объединение, а 45 процентов остались.

Результаты показывают, что обмен информацией может привести к большему согласию. Кроме того, благодаря исследованию мы видим, что иллюзию информационной адекватности можно преодолеть определенным уровнем самосознания.

"Хотя люди могут не знать то, чего они не знают, возможно, разумно предположить, что некоторая релевантная информация отсутствует. В мире невероятной поляризации и сомнительной информации эта скромность и соответствующий интерес к недостающей информации могут помочь нам лучше воспринимать мнение других, прежде чем выносить их суждение", – заключает команда.

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